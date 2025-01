Jannik Sinner prima della finalissima: occhio chiuso e pallina, mai visto prima

26 gennaio 2025 a

a

a

Leggendario, Jannik Sinner: liquida Alexander Zverev in tre set e si conferma campione agli Australian Open. Una partita pazzesca, dominata. Il numero 1 è il ragazzo di San Candido: oggi, sembra imbattibile. Ma come si è preparato Sinner alla finale?

In un video, il numero uno al mondo viene mostrato alle prese con esercizi particolari, senza racchetta, sotto la guida del preparatore Marco Panichi e del fisioterapista Umberto Badio. L'obiettivo: migliorare equilibrio e concentrazione, fondamentali per affrontare il match.

Tra gli esercizi, Sinner osserva una pallina con un occhio coperto mentre è sdraiato, si bilancia su una gamba alternandole, e conclude con un esercizio a occhi chiusi insieme al preparatore. Un lavoro che dimostra l’attenzione ai dettagli del suo team e che punta a raggiungere uno stato mentale perfetto in campo.

Sinner è il più forte di tutti: domina Zverev e vince ancora gli Australian Open. Una partita leggendaria

Barbara Schett, ex tennista e commentatrice Eurosport, ha commentato: “È un lavoro un po’ diverso rispetto a quello di altri giocatori, ma Marco e il fisioterapista sanno esattamente quello che stanno facendo. Penso che sia un lavoro fatto per aiutare a concentrarsi. Non sono una scienziata (ride, ndr), ma se funziona perché non farlo?”. Già, ha funzionato...