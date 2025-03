Lewis Hamilton, imperatore a Milano: ecco quale "umile dimora" si è comprato

10 marzo 2025 a

Con l'acquisto della sua prima casa in Italia, si è completato il periodo di rodaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari. Il sette volte campione del mondo è in attesa di scendere per la prima volta in pista con la Rossa. Nel frattempo, però, ha già trovato quella che sarà la sua nuova abitazione nel bel Paese. L'inglese aveva letteralmente l'imbarazzo della scelta. Sia per il budget a propria disposizione, sia per la location dove soggiornare tra una Gran Premio e l'altro. Il pilota poteva decidera se stare a Bologna, Modena e in una "metropoli". E infatti ha optato per quest'ultima soluzione.

Lewis Hamilton ha scelto Milano come suo casa base italiana. Il pilota abiterà infatti nel quartiere di Porta Nuova, che comprende l'area intorno a piazza Gae Aulenti e la stazione di Porta Garibaldi. Si tratta di una zona centrale e strategica. E, soprattutto, un luogo molto ambito dato che sono in corso porgetti di trasformazione urbana che per rendere Milano sempre più una smart city.

Come riporta il Corriere della Sera, Porta Nuova è la zona di Milano con i prezzi più alti per quanto riguarda le abitazioni di pregio: al metro quadrato il mercato vede in media 10.915 euro per un complessivo di 1.480.003 euro. Il pilota della Ferrari può comunque contare su una serie di immobili che ha acquistato nel corso della sua carriera. Nel 2007 si assicurò un immobile a Luins, in Svizzera. Cinque anni dopo una villa vista mar Mediterraneo a Monaco. Poi ovviamente Londra, dove è originario. Nella City Hamilton ha comprato una proprietà nel 2017 a Kensington per la modica cifra di 18,2 milioni di sterline. Ancora: un immobile a New York - a Manhattan - con vista sul fiume Hudson dal valore di 58,5 milioni di dollari. Infine un ranch ad Aspen, in Colorado, circondato dalla campagna e montagne roccione con numerose stazioni sciistiche.