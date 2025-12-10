Ferrari, Giancarlo Fisichella vuota il sacco: "La foto che spiega tutto"

L’Italia del motorsport sta vivendo il suo momento migliore degli ultimi vent’anni. Non soltanto grazie al richiamo eterno della Ferrari (nonostante la stagione disastrosa), ma per una generazione di piloti che ha ricominciato a imporsi a ogni livello: Andrea Kimi Antonelli protagonista in Formula 1, Leonardo Fornaroli campione in Formula 3 e poi in Formula 2, Gabriele Minì presenza costante nelle serie junior, Matteo De Palo pronto al salto in F3. È un movimento finalmente plurale, solido, capace di costruire talento invece di inseguire eccezioni isolate. Per capire che cosa sta succedendo Fanpage ha parlato con Giancarlo Fisichella, ultimo italiano prima di Antonelli a frequentare con continuità il podio in Formula 1.

Fisichella, oggi impegnato nell’endurance e nel management, osserva questa rinascita da una prospettiva privilegiata. La sua ProRacing – fondata con Marco Cioci – segue i piloti dal kart alle formule e vede crescere da vicino questa nuova generazione. Ne ha accompagnati diversi, incluso Matteo De Palo, e conosce bene cosa serve per emergere in un mondo che "è sempre difficile, perché è uno sport complicato per tanti motivi che ben sappiamo".

Su Antonelli non ha dubbi: "È un pilota con un talento incredibile… andando a raccogliere tanti punti importanti per la Mercedes nel Mondiale Costruttori". Ma apprezza soprattutto la capacità di reagire: "Ha avuto anche dei momenti un po’ difficili, però si è sempre saputo rialzare". E non azzarda paragoni: “Sono generazioni diverse, sono macchine diverse".

Il lavoro con i giovani è molto più strutturato di un tempo: "Oggi ci sono le Academy delle scuderie… Ai miei tempi questo non esisteva". Con ProRacing l’obiettivo è formare piloti completi, dal linguaggio tecnico alla gestione dei social: "Conta tantissimo saper comunicare. Non siamo più all’era del kart”. Su De Palo, uno dei talenti che segue fin dai kart, è chiarissimo: “Ha stupito tutti, siamo molto orgogliosi".