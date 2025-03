Milan-Como, il primo tempo horror di Rafa Leao scatena i tifosi: "A questo punto ci vuole l'esorcista"

15 marzo 2025 a

a

a

Altro primo tempo al di sotto delle aspettative. Altra figuraccia da parte di Theo Hernandez e compagni. E dire che il Milan, nella partita che sta disputando contro il Como di Cesc Fabregas, ha creato tanto, tantissimo. Ma non ha mai saputo concretizzare il buon gioco sfoggiato in campo. Gol divorati quasi a porta vuota, come quando Rafa Leao ha scartato il portiere senza però trovare la porta. Il suo è stata una via di mezzo tra un tiro in porta - fallito miseramente - e un passaggio per i suoi compagni, fallito anche quello.

Poi lo psicodramma. Il Como, con un'azione di pregevole fattezza, si è portato in vantaggio e ha fatto letteralmente impazzire San Siro che si è scagliato contro tutti: allenatore, giocatori e dirigenza. Quando il direttore di gara ha fischiato la fine del primo tempo, dalle tribune e dalle curve si è elevato un coro unanime di fischi. E sui social non va certamente meglio.

"Una vergogna dopo l'altra". Il nuovo stemma del Milan? Fa infuriare i tifosi rossoneri | Guarda

"A questo punto per il #Milan ci vuole solo l’esorcista - alcuni dei commenti su X -, perché non è più il #Diavolo a dettare il gioco, ma qualcos’altro che si è impossessato dei giocatori rendendoli cogl***", "La differenza tra noi e una squadra normale è che noi sbagliamo i gol a porta vuota, gli altri segnano gol difficili", "Il Como si va a prendere tutti palloni sporchi e che sembrano persi, noi li guardiamo. Spero finisca presto questo calvario", "Diciamo pure che #fonseca è stato esonerato per molto meno".