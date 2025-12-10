Rodrygo al Milan, la pista è concreta: tifosi in fermento

Rodrygo vive un momento di svolta. Da mesi l’esterno brasiliano avverte di essere scivolato progressivamente fuori dal centro del progetto tecnico del Real Madrid, tra panchine sempre più frequenti e un minutaggio che non rispecchia il suo valore. Una situazione che lo ha portato a interrogarsi seriamente sul suo futuro, proprio mentre in Europa si apre una finestra inattesa: quella del Milan, oggi più che mai in grado di attirare la sua attenzione. Il motivo, in parte, nasce da un dettaglio diventato rapidamente virale. A precisa domanda sul passaggio di Luka Modric ai rossoneri, Rodrygo ha raccontato tutto il suo affetto per il croato, senza filtri: “Modrić è un idolo assoluto, uno che può cambiare una squadra solo con la sua presenza. Vederlo al Milan è qualcosa di straordinario per loro”. Parole sincere, pronunciate con ammirazione, che hanno rivelato non solo il legame personale tra i due, ma anche il rispetto che il brasiliano nutre per il club milanese.

Il trasferimento di Modrić al Milan, infatti, ha avuto un impatto emotivo notevole su Rodrygo. Il brasiliano non ha mai nascosto quanto il croato fosse per lui un punto di riferimento quotidiano: dall’esempio in allenamento ai consigli sulla gestione della pressione, fino ai piccoli rituali di spogliatoio che, nel tempo, avevano cementato un rapporto quasi familiare. Per questo, l’idea di ritrovarlo altrove ha aperto uno spazio inatteso di riflessione.

