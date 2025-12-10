Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Rodrygo al Milan, la pista è concreta: tifosi in fermento

mercoledì 10 dicembre 2025
Rodrygo al Milan, la pista è concreta: tifosi in fermento

2' di lettura

Rodrygo vive un momento di svolta. Da mesi l’esterno brasiliano avverte di essere scivolato progressivamente fuori dal centro del progetto tecnico del Real Madrid, tra panchine sempre più frequenti e un minutaggio che non rispecchia il suo valore. Una situazione che lo ha portato a interrogarsi seriamente sul suo futuro, proprio mentre in Europa si apre una finestra inattesa: quella del Milan, oggi più che mai in grado di attirare la sua attenzione.

Il motivo, in parte, nasce da un dettaglio diventato rapidamente virale. A precisa domanda sul passaggio di Luka Modric ai rossoneri, Rodrygo ha raccontato tutto il suo affetto per il croato, senza filtri: “Modrić è un idolo assoluto, uno che può cambiare una squadra solo con la sua presenza. Vederlo al Milan è qualcosa di straordinario per loro”. Parole sincere, pronunciate con ammirazione, che hanno rivelato non solo il legame personale tra i due, ma anche il rispetto che il brasiliano nutre per il club milanese.

Il Milan ribalta il Torino e torna primo in classifica

Il Milan ha rimontato due reti al Torino e si e' imposto 3-2 sui granata, una vittoria che consente alla squadr...

Il trasferimento di Modrić al Milan, infatti, ha avuto un impatto emotivo notevole su Rodrygo. Il brasiliano non ha mai nascosto quanto il croato fosse per lui un punto di riferimento quotidiano: dall’esempio in allenamento ai consigli sulla gestione della pressione, fino ai piccoli rituali di spogliatoio che, nel tempo, avevano cementato un rapporto quasi familiare. Per questo, l’idea di ritrovarlo altrove ha aperto uno spazio inatteso di riflessione.

Torino-Milan, Allegri furioso al telefono: grosso imbarazzo in diretta

Marco Landucci prova a smorzare i toni con una battuta quando, in diretta, gli viene chiesto con chi stesse parlando Mas...

Intanto il Milan osserva. L’operazione, economicamente complessa, resta tuttavia legata a un elemento cruciale: la volontà del giocatore. E oggi quella volontà sembra vacillare sempre più verso l’addio. Rodrygo l’ha sintetizzata in una frase che da sola racconta tutto: “Gioco poco”. Le prossime settimane chiariranno se questo malessere diventerà una scelta definitiva. Ma una cosa è già evidente: Modric al Milan, per Rodrygo, non è solo un trasferimento. È un richiamo. Un segnale. Forse la scintilla di una nuova direzione.

tag
rodrygo
milan
calciomercato
luka modric
real madrid

Stella Usa Christian Pulisic, ore febbrili al Milan: contratto, cosa trapela

Rimonta a Torino Arrigo Sacchi sconvolto dal Milan: "Nessuno. Nemmeno Allegri..."

Durante Torino-Milan Torino-Milan, Allegri furioso al telefono: grosso imbarazzo in diretta

ti potrebbero interessare

Christian Pulisic, ore febbrili al Milan: contratto, cosa trapela

Christian Pulisic, ore febbrili al Milan: contratto, cosa trapela

Lorenzo Pastuglia
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa...

Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa...

Redazione
Inter, per voi Chivu verrà esonerato prima del termine della stagione?

Inter, per voi Chivu verrà esonerato prima del termine della stagione?

Inter-Liverpool, irruzione di Palladino in diretta tv: Chivu di sasso

Inter-Liverpool, irruzione di Palladino in diretta tv: Chivu di sasso

Roberto Tortora