Milan, rimonta e 3 punti d'oro col Bologna

Il Milan si impone per 3-1 sul Bologna in rimonta, nell'anticipo della 36/a giornata di Serie A. Decisiva la prima doppietta di Gimenez in rossonero e un gol di Pulisic a rimontare l'iniziale vantaggio rossoblù di Orsolini. Un successo che serve poco al Milan (il quarto posto a -3 ma le altre devono ancora giocare, ndr), se non arrivare con il morale alto alla rivincita di mercoledì prossimo nella finale di Coppa Italia. Con la sconfitta odierna, invece, il Bologna, sceso in campo in formazione rimaneggiata, resta al settimo posto e probabilmente deve dire addio alle ultime chance di qualificazione alla prossima Champions League.

Partita equilibrata a San Siro con il Bologna che tiene palla maggiormente nel primo tempo, mentre il Milan difende basso per poi cercare di ripartire. Prima frazione senza grandi occasioni da rete, da segnalare solo una chance fallita da Jovic nell'area rossoblù e una conclusione di prima di Orsolini nel finale che finisce alta sopra la traversa. Brutte notizie, però, per Conceiçao e Italiani, costretti a sostituire Tomori e Erlic per problemi fisici a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia. Dentro Thiaw nel Milan e Lucumi nel Bologna. Nella ripresa pronti via e il Bologna passa con Orsolini, l'attaccante pescato da Dallinga è bravo a battere Maignan con un micidiale sinistro a giro dal limite.

Prova a reagire il Milan con un calcio d'angolo battuto a giro in area, Pavlovic prova a colpirla di testa ma non impatta bene. La squadra di Conceiçao spinge e al 73' trova il pareggio con Gimenez in contropiede, su assist di Pulisic. Passano poco più di cinque minuti e proprio l'attaccante americano completa la rimonta del Milan, battendo Skorupski da centro area dopo un perfetto inserimento nella distratta difesa emiliana. In pieno recupero è ancora Gimenez, in contropiede, a siglare la rete del definitivo 3-1 con una bella giocata in area e conclusione vincente di destro rasoterra.