Milan da scudetto? C'è una clamorosa coincidenza...

Allegri è uno dei pochi allenatori che non snobba mai la Coppa Italia, ritenendola un obiettivo importante. E però giovedì sera è stato eliminato dalla Lazio già agli ottavi. Poco male, perché il Milan può consolarsi con una serie di coincidenze che fanno sognare ben altri traguardi. Gli ultimi tre scudetti sono stati vinti da squadre eliminata agli ottavi di Coppa Italia: Napoli 2023 (uscito contro la Cremonese), Inter 2024 (contro il Bologna) e Napoli 2025 (contro la Lazio).

A fare impressione sono però le similitudini tra il Milan e il Napoli dello scorso anno: entrambe reduci da un’annata deludente e rimaste fuori dalle coppe europee; entrambe con un nuovo allenatore di esperienza e già scudettato in passato; entrambe sconfitte clamorosamente all’esordio in campionato per poi infilare una grande striscia di risultati positivi. Insomma, la stagione del Milan somiglia in maniera sempre più inquietante a quella del Napoli 2024-25, anche se per ora le zone alte della classifica sono parecchio più affollate rispetto a un anno fa e la lotta scudetto si preannuncia molto agguerrita.