Carlos Alcaraz, clamorosa rottura: "Molto difficile, ma...". Da chi si separa

"È molto difficile per me scrivere questo post... Dopo più di sette anni, io e Juanki abbiamo deciso di porre fine al nostro periodo insieme". Carlos Alcaraz dà notizia via social della separazione dal suo storico allenatore, Juan Carlos Ferrero.

"Grazie per aver trasformato i sogni di un bambino in realtà - continua - Abbiamo iniziato questo percorso quando ero solo un ragazzo, e per tutto questo tempo mi hai accompagnato in un viaggio incredibile. E mi è piaciuto molto ogni passo con te. Siamo riusciti a raggiungere la cima, e sento che, se i nostri percorsi sportivi dovevano separarsi, doveva essere da lassù. Dal luogo per cui lavoriamo sempre e dove aspiriamo sempre ad arrivare".