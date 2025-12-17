Carlos Alcaraz, clamorosa rottura: "Molto difficile, ma...". Da chi si separa

"È molto difficile per me scrivere questo post... Dopo più di sette anni, io e Juanki abbiamo deciso di porre fine al nostro periodo insieme". Carlos Alcaraz dà notizia via social della separazione dal suo storico allenatore, Juan Carlos Ferrero.
"Grazie per aver trasformato i sogni di un bambino in realtà - continua - Abbiamo iniziato questo percorso quando ero solo un ragazzo, e per tutto questo tempo mi hai accompagnato in un viaggio incredibile. E mi è piaciuto molto ogni passo con te. Siamo riusciti a raggiungere la cima, e sento che, se i nostri percorsi sportivi dovevano separarsi, doveva essere da lassù. Dal luogo per cui lavoriamo sempre e dove aspiriamo sempre ad arrivare".
"Mi vengono in mente così tanti ricordi - prosegue il fuoriclasse spagnolo - che stare da solo con uno non sarebbe giusto. Mi hai fatto crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E qualcosa che apprezzo molto: mi è piaciuto il processo. Rimango con quello, con la strada percorsa insieme. Ora arrivano di cambiamento per entrambi, nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono sicuro che li affronteremo nel modo giusto, dando il meglio di noi, come abbiamo sempre fatto. Ti auguro il meglio di cuore in tutto ciò che verrà. Rimango con la tranquillità di sapere che non abbiamo lasciato nulla da dare, che abbiamo messo tutto a disposizione l'uno dell'altro!".