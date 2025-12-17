Sinner e Alcaraz, verdetto già scritto: cosa filtra dai scommettitori

Per il 2026, i bookmaker sembrano convinti: secondo Agipronews, Sinner è favorito per chiudere davanti allo spagnolo, a quota 1,35 su Planetwin365 e Better, mentre Alcaraz si gioca a 2,95 nello speciale testa a testa tra i due campioni.

Il 2026 si apre con ambizioni ancora più grandi per il tennis italiano. Jannik Sinner , nonostante un 2025 straordinario con la conquista di Australian Open , Wimbledon , le Atp Finals e altri tre titoli Atp, ha chiuso l’anno da numero 2 al mondo, dietro al rivale storico Carlos Alcaraz . +ù

Lorenzo Musetti , ottavo nel ranking, punta a confermarsi e a fare un ulteriore salto di qualità dopo la prima partecipazione in carriera alle Atp Finals. Ma il talento toscano dovrà guardarsi da Ben Shelton , numero 9 Atp, considerato da molti favorito per chiudere il 2026 davanti al mancino italiano: la quota per Shelton è 1,65, contro 2,10 per Musetti.

Situazione simile per Flavio Cobolli, numero 22, protagonista nella vittoria dell’Italia in Coppa Davis. Secondo le previsioni, superare Jakub Mensik, oggi numero 19, vale 2,03, mentre il ceco resta favorito a 1,70. Infine, Matteo Berrettini punta a ritrovare la forma e la continuità che gli hanno permesso di raggiungere i vertici del circuito. Dopo un 2025 chiuso al numero 56, il romano sogna di terminare il 2026 davanti a Sebastian Korda, attualmente in 48esima posizione, opzione quotata 2,10. Il 2026 si preannuncia quindi un anno di sfide entusiasmanti per il tennis italiano, con Sinner e Alcaraz al centro della scena, ma con Musetti, Cobolli e Berrettini pronti a ritagliarsi il loro spazio tra i grandi del circuito mondiale.