Libero logo
Rete di Hamas
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Kyrgios, la pagliacciata con Sabalenka: com'è finita la "Battaglia dei sessi"

di Carlo Galatilunedì 29 dicembre 2025
Kyrgios, la pagliacciata con Sabalenka: com'è finita la "Battaglia dei sessi"

2' di lettura

C’è stata una quarta tappa nella storia, discontinua e spesso più rumorosa che sostanziale, della Battle of the Sexes. Sgomberiamo subito il campo da voli pindarici: è stata una (divertente) esibizione. Non sposterà equilibri, non pretende sentenze, non chiede interpretazioni sociologiche. A Dubai Nick Kyrgios ha battuto Aryna Sabalenka con un doppio 6-3 che dice il giusto e nasconde il resto.

Perché il senso della serata stava tutto nell’intrattenimento. Kyrgios, oggi numero 671 del mondo, reduce da un anno quasi bianco, quattro partite giocate e tanta inattività, è sceso in campo con il freno a mano tirato, scegliendo tempi e modi, alternando sorrisi, battute e improvvise accelerazioni. Sabalenka ha risposto con il suo tennis potente e scenografico, con colpi da applausi e quell’atteggiamento leggero che l’occasione chiedeva.

Il match è filato via rapido. Nick ha scherzato in avvio, poi ha deciso quando fare sul serio. Come nel primo set, anche nel secondo l’allungo arriva sul 3-3, prima di chiudere in poco più di un’ora. Il regolamento speciale, niente seconda di servizio e campo della bielorussa ridotto del 9%, ha inciso più sulla numero 1 al mondo, ma sarebbe un esercizio sterile cercare alibi tecnici. Non era quello il terreno.

A fine partita Kyrgios ha ammesso di aver sentito la tensione: ha parlato di una sfida più dura del previsto, di una Sabalenka capace di strappargli il servizio e di un contesto in cui «non molti avrebbero voluto essere al mio posto». Sabalenka, dal canto suo, ha sorriso: si è detta divertita, soddisfatta del livello espresso, convinta di aver giocato un tennis completo, fatto di variazioni, discese a rete e palle corte. E ha lasciato aperta la porta a una rivincita, perché «conoscere meglio l’avversario renderebbe la prossima partita ancora più interessante».

Così Kyrgios diventa il 3° uomo a vincere una Battle of the Sexes, dopo Bobby Riggs nel 1973 e Jimmy Connors nel 1992. Resta unica, e intoccabile, la vittoria di Billie Jean King su Riggs, che appartiene a un’altra epoca e a un altro peso storico. È stato uno spettacolo ben confezionato ed un risultato da archiviare per quello che è: una parentesi leggera, senza morale. Il resto, come spesso accade con Kyrgios, è soprattutto show.

tag
kyrgios sabalenka
nick kyrgios
aryna sabalenka

Battaglia dei sessi Kyrgios umiliato dalla Sabalenka, il punto che fa il giro del mondo

Il caso non è chiuso Jannik Sinner, il gelo di Sabalenka e Kyrgios: altro sfregio all'azzurro

Numero uno Aryna Sabalenka, l'attacco alle atlete transgender: "Ho una sensazione"

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, "si è dimesso": terremoto-mattone, cosa sta succedendo

Jannik Sinner, "si è dimesso": terremoto-mattone, cosa sta succedendo

Roberto Tortora
Kyrgios umiliato dalla Sabalenka, il punto che fa il giro del mondo

Kyrgios umiliato dalla Sabalenka, il punto che fa il giro del mondo

Roberto Tortora
Inter, Chivu gela Conte: "Io non faccio casino", altissima tensione

Inter, Chivu gela Conte: "Io non faccio casino", altissima tensione

Andy Carroll, arrestato l'ex bomber dell'Inghilterra: rischia 5 anni di carcere

Andy Carroll, arrestato l'ex bomber dell'Inghilterra: rischia 5 anni di carcere