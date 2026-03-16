Aryna Sabalenka mette il cane nel ghiaccio: è bufera

Caldo torrido, finale infinita e un gesto che ha fatto sorridere mezzo circuito. A Indian Wells Open succede anche questo: Aryna Sabalenka vince il torneo e poi festeggia con un bagno di ghiaccio. Non solo per sé, ma anche per il suo cane. La numero uno del mondo si è presa il titolo battendo in finale Elena Rybakina dopo una partita durissima, giocata sotto un sole che sembrava più adatto al deserto che a una finale di tennis. In campo si sono toccati i 35 gradi, un caldo definito nell’articolo come “caldo asfissiante”.

Dopo oltre due ore di battaglia, la bielorussa era letteralmente cotta. Così, appena terminato il match, si è diretta verso la panchina e ha fatto quello che molti avrebbero voluto fare: ha infilato la testa in un contenitore pieno di ghiaccio per trovare un po’ di sollievo. Una scena già curiosa di suo. Ma il meglio doveva ancora arrivare. Accanto a lei c’era infatti il nuovo membro della famiglia: il cucciolo Ash, diventato rapidamente la mascotte del torneo.

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