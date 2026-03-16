Aryna Sabalenka mette il cane nel ghiaccio: è bufera

Caldo torrido, finale infinita e un gesto che ha fatto sorridere mezzo circuito. A Indian Wells Open succede anche questo: Aryna Sabalenka vince il torneo e poi festeggia con un bagno di ghiaccio. Non solo per sé, ma anche per il suo cane. La numero uno del mondo si è presa il titolo battendo in finale Elena Rybakina dopo una partita durissima, giocata sotto un sole che sembrava più adatto al deserto che a una finale di tennis. In campo si sono toccati i 35 gradi, un caldo definito nell’articolo come “caldo asfissiante”.
Dopo oltre due ore di battaglia, la bielorussa era letteralmente cotta. Così, appena terminato il match, si è diretta verso la panchina e ha fatto quello che molti avrebbero voluto fare: ha infilato la testa in un contenitore pieno di ghiaccio per trovare un po’ di sollievo. Una scena già curiosa di suo. Ma il meglio doveva ancora arrivare. Accanto a lei c’era infatti il nuovo membro della famiglia: il cucciolo Ash, diventato rapidamente la mascotte del torneo.
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E a quel punto Sabalenka non si è fatta troppi problemi. Se il ghiaccio funziona per gli umani, perché non provarlo anche con il cane? Detto fatto: il cucciolo è finito anche lui nel bidone refrigerante. Il momento è diventato immediatamente virale. Non capita tutti i giorni di vedere una campionessa appena incoronata che festeggia il titolo con un bagno gelato… insieme al proprio cane. Ma l’immagine racconta bene il clima surreale della giornata. Per Sabalenka il trionfo californiano pesa parecchio: rafforza il suo primato nella classifica WTA e conferma un periodo straordinario, con un vantaggio enorme sulle rivali e un’altra coppa da aggiungere in bacheca. Insomma, vittoria pesante e scena da ricordare. A Indian Wells si sono viste tante finali epiche. Ma poche con un epilogo così: una campionessa stremata, un bidone pieno di ghiaccio e un cagnolino che festeggia il titolo… a modo suo.
Aryna Sabalenka brings her new puppy Ash on court after winning her first Indian Wells title.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 15, 2026
Into the ice bucket
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