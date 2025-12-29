Inter, Chivu gela Conte: "Io non faccio casino", altissima tensione

La volata per il titolo d'inverno in Serie A (e per lo scudetto) si fa sempre più ad alta tensione. Nell'ultimo turno del 2025 (ma il campionato non si fermerà nemmeno a Capodanno), l'Inter risponde a Milan e Napoli, batte l'Atalanta a Bergamo con un graffio del solito Lautaro Martinez e si riporta in testa a una classifica molto corta, in cui pare essere rientrata in gioco anche la Juventus di Luciano Spalletti (che però ha una partita in più).

Ma è tra Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri, e Antonio Conte, guida degli azzurri, la polemica più vivace della giornata. "Una vittoria importante su un campo non semplice contro un'Atalanta in ripresa e in salute - spiega domenica sera il tecnico romeno dell'Inter -. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco contro una squadra che ti viene a prendere a uomo". "Nel primo tempo ci è stata concessa qualche chance sulla parte destra del nostro attacco, ma è mancata un po' di lucidità negli ultimi venti metri nell'ultimo filtrante - l'analisi del tecnico -. Poi i subentrati sono stati decisivi, soprattutto Pio Esposito con l'assist a Lautaro. I cambi si sono rimboccati le maniche per difendere la vittoria negli ultimi minuti. La fase difensiva, anche quando ci siamo abbassati nel finale, è rimasta molto sul pezzo".

Sull'assistman decisivo, Chivu spende elogi: "Ho quattro attaccanti che finora hanno lasciato una bella impronta. Pio è fondamentale, come Bonny. Due ragazzi che si fanno voler bene perché lavorano sodo, anche se si parla sempre di Lautaro e Thuram". Sui limiti della squadra nella partita di chiusura del 2025, è netto: "Dovevamo trovare più palle in verticale e in profondità per Thuram, invece abbiamo trovato più uscite a destra. Quando l'Atalanta ha subito il nostro gol, ha aumentato i giri e noi non siamo più riusciti a salire".

Spazio anche ai bilanci di fine anno: "A livello mentale a volte c'è mancata la continuità nei risultati in un calendario molto impegnativo. Quando si rientra di notte non è facile recuperare le energie. Dobbiamo continuare a osare e lavorare sodo". Infine, un commento sulle parole dell'allenatore del Napoli che dopo la vittoria sulla Cremonese ha detto che "a livello di struttura il Napoli non è pronto a 'comandare': Juve, Inter e Milan sono superiori alle altre".

Frasi a cui il presidente nerazzurro Beppe Marotta aveva già replicato dicendo di non voler entrare in polemica. "Quello che dice Conte non m'interessa, io non voglio fare casino ma trasmettere valori. E' uno sport, uno spettacolo che la gente deve godersi. Noi cerchiamo di essere all'altezza delle aspettative", ha tagliato corto Chivu.

