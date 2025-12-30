Lazio e Var, Rocchi gela tutti: "Se non credete alla buona fede lascio domattina"

L'anno della svolta e della trasparenza legata all'introduzione di spiegazioni Var 'urbi et orbi' in Serie A in tempo reale, si conclude con uno sfogo duro e gonfio di amarezza da parte del designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Nel replicare alla lettera di protesta inviata dalla Lazio alla Lega per denunciare tramite Pec una serie di torti arbitrali subiti in questa stagione che starebbero compromettendo il cammino dei ragazzi di Sarri, il designatore ha reagito con forza contestando coloro che mettono in dubbio l'onestà della classe arbitrale.

"L'ho sempre detto a tutti senza problemi e lo ribadisco: se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domani mattina lascio. Il nostro obiettivo è quello di fare i meno errori possibili, poi ne commettiamo, e se foste con me qualche weekend vedreste quanto mi inc***zo", ha dichiarato Rocchi nell'ultima puntata di Open Var, su Dazn, concentrata in particolare sul gol di Davis contro la Lazio nella sfida con l'Udinese di venerdì scorso nonostante il tocco di mano del centravanti.

"Il problema vero è che l'immediatezza non è oggettiva e subentra la soggettività. Il fatto che il Var all'inizio non sappia nemmeno se segna lui può far pensare alla superficialità, in realtà ci fa capire quanto tempo passa prima del gol. L'avverbio 'immediatamente' oggi ci mette un po' in difficoltà, ma io non posso dire ai ragazzi che hanno sbagliato", è stata la risposta tecnica di Rocchi alla Lazio che nella missiva chiedeva rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione per avere equità e non generare "rilevanti danni economici".