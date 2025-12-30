Libero logo
Rete di Hamas
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Lazio e Var, Rocchi gela tutti: "Se non credete alla buona fede lascio domattina"

martedì 30 dicembre 2025
Lazio e Var, Rocchi gela tutti: "Se non credete alla buona fede lascio domattina"

2' di lettura

L'anno della svolta e della trasparenza legata all'introduzione di spiegazioni Var 'urbi et orbi' in Serie A in tempo reale, si conclude con uno sfogo duro e gonfio di amarezza da parte del designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Nel replicare alla lettera di protesta inviata dalla Lazio alla Lega per denunciare tramite Pec una serie di torti arbitrali subiti in questa stagione che starebbero compromettendo il cammino dei ragazzi di Sarri, il designatore ha reagito con forza contestando coloro che mettono in dubbio l'onestà della classe arbitrale.

"L'ho sempre detto a tutti senza problemi e lo ribadisco: se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domani mattina lascio. Il nostro obiettivo è quello di fare i meno errori possibili, poi ne commettiamo, e se foste con me qualche weekend vedreste quanto mi inc***zo", ha dichiarato Rocchi nell'ultima puntata di Open Var, su Dazn, concentrata in particolare sul gol di Davis contro la Lazio nella sfida con l'Udinese di venerdì scorso nonostante il tocco di mano del centravanti.

"Il problema vero è che l'immediatezza non è oggettiva e subentra la soggettività. Il fatto che il Var all'inizio non sappia nemmeno se segna lui può far pensare alla superficialità, in realtà ci fa capire quanto tempo passa prima del gol. L'avverbio 'immediatamente' oggi ci mette un po' in difficoltà, ma io non posso dire ai ragazzi che hanno sbagliato", è stata la risposta tecnica di Rocchi alla Lazio che nella missiva chiedeva rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione per avere equità e non generare "rilevanti danni economici".

tag
var
open var
gianluca rocchi
lazio udinese

Bufera Rocchi, esplode il caso var: "Non mi credono? Me ne vado"

Il caso Milan-Sassuolo, perché il Var è rimasto muto sul gol annullato

Dopo il fattaccio Il rigore stronca-Inter? Benedetto sia il Var, non chi lo maltratta

ti potrebbero interessare

Rocchi, esplode il caso var: "Non mi credono? Me ne vado"

Rocchi, esplode il caso var: "Non mi credono? Me ne vado"

Mondiale 2026, la FIFA vuole rivoluzionare il fuorigioco: ecco come cambia

Mondiale 2026, la FIFA vuole rivoluzionare il fuorigioco: ecco come cambia

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner vola in Asia con Carlos Alcaraz: occhio a questo appuntamento

Jannik Sinner vola in Asia con Carlos Alcaraz: occhio a questo appuntamento

Lorenzo Pastuglia
"Inter, ho capito una cosa": la rivelazione bomba di Adani su Chivu

"Inter, ho capito una cosa": la rivelazione bomba di Adani su Chivu

Lorenzo Pastuglia