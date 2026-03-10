Milan-Inter, Open Var: le clamorose parole sul tocco di braccio di Samuele Ricci

"Il tocco di mano di Ricci nel derby è valutato correttamente da Doveri" e "non c'era esigenza di on field review, perché la sala Var in linea con l'arbitro", lo spiega Mauro Tonolini, componente della CAN A e B, durante Open Var, format di DAZN, FIGC, AIA con la collaborazione della Lega Serie A in esclusiva su DAZN ogni martedì pomeriggio.

"Noi dubbi non ne abbiamo, è un braccio che rimane in sagoma e si nota addirittura un movimento a togliere il braccio di Ricci - prosegue Tonolini confermando la scelta di non assegnare il calcio di rigore all'Inter -. È una decisione in linea con il passato, pensiamo al caso dell'anno scorso in Napoli-Inter con il tocco di mano di Dumfries. Anche in quella situazione c'è un tocco di mano, ma che non è punibile perché il braccio rimane assolutamente in sagoma".