Libero logo
Anguillara
Groenlandia
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Juventus-Napoli, Vergara sbotta contro l'arbitro: "Prima cosa, sono italiano..."

di
Libero logo
martedì 27 gennaio 2026
Juventus-Napoli, Vergara sbotta contro l'arbitro: "Prima cosa, sono italiano..."

1' di lettura

"I know, this is ball, I know very well, this is ball" (tradotto: "Lo so, questa è palla, lo so molto bene, questa è palla". Dialogo surreale tra Maurizio Mariani e Antonio Vergara. Nell'ultimo match di campionato il Napoli ha perso in trasferta contro la Juventus 3 a 0. Non c'è stata partita. Gli azzurri sono usciti sconfitti e ridimensionati in ottica scudetto. Ma tra i partenopei l'unico che ha davvero impressionato è stato appunto Vergara, che non è spagnolo nè sudamericano. Ma italianissimo. 

Lo ha ribadito con decisione in un dialogo col direttore di gara. Mariani, avvicinandosi al giocatore, gli ha rivolto una frase in inglese pensando che fosse straniero. "Sono italiano, prima cosa". E a quel punto, nella concitazione, Mariani ha chiosato con un telegrafico "Eh, vai...", rendendosi conto della svista e andando avanti.

Juventus, Spalletti incenerisce il giornalista: "Lei ride, le farò vedere"

E così En-Nesyri, l’attaccante che per viltà fece il gran rifiuto, mette nei guai la Juventus, alla ...

Mariani è un arbitro internazionale abituato a confrontarsi con giocatori stranieri in tutte le capitali europee. E non deve stupire che abbia tentato l'approccio in inglese con il calciatore del Napoli. In più Vergara non è un nome così conosciuto, dato che si tratta di un giovane talento partenopeo. Antonio Conte, però, vista l'emergenza del suo Napoli lo sta schierando con molta più continuità.

Juventus-Napoli, Conte sbrocca: "Dobbiamo pagare qualcosa"

Antonio Conte ha lasciato il collegamento con un sorriso amaro e una battuta velenosa dopo la batosta subita dal Napoli ...
tag
juventus
napoli

Arbitri e infortuni Juventus-Napoli, Conte sbrocca: "Dobbiamo pagare qualcosa"

La sfida Serie A, la Juventus travolge il Napoli: tris bianconero all'Allianz Stadium

Il caso Landini, ira della Camera penale: "In Tribunale a Napoli per il No? Sede inopportuna"

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, Cahill inquietante: "Come era ridotto in campo"

Jannik Sinner, Cahill inquietante: "Come era ridotto in campo"

Redazione
Jannik Sinner, "test genetici": girano strane voci a Melbourne

Jannik Sinner, "test genetici": girano strane voci a Melbourne

Lorenzo Pastuglia
Adriano Panatta, incubo in Australia: "Alcaraz strepitoso. Sinner invece..."

Adriano Panatta, incubo in Australia: "Alcaraz strepitoso. Sinner invece..."

Lorenzo Pastuglia
Michael Schumacher "non è più a letto": clamorose conferme

Michael Schumacher "non è più a letto": clamorose conferme