Juventus-Napoli, Vergara sbotta contro l'arbitro: "Prima cosa, sono italiano..."

"I know, this is ball, I know very well, this is ball" (tradotto: "Lo so, questa è palla, lo so molto bene, questa è palla". Dialogo surreale tra Maurizio Mariani e Antonio Vergara. Nell'ultimo match di campionato il Napoli ha perso in trasferta contro la Juventus 3 a 0. Non c'è stata partita. Gli azzurri sono usciti sconfitti e ridimensionati in ottica scudetto. Ma tra i partenopei l'unico che ha davvero impressionato è stato appunto Vergara, che non è spagnolo nè sudamericano. Ma italianissimo.

Lo ha ribadito con decisione in un dialogo col direttore di gara. Mariani, avvicinandosi al giocatore, gli ha rivolto una frase in inglese pensando che fosse straniero. "Sono italiano, prima cosa". E a quel punto, nella concitazione, Mariani ha chiosato con un telegrafico "Eh, vai...", rendendosi conto della svista e andando avanti.