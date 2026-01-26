Juventus, Spalletti incenerisce il giornalista: "Lei ride, le farò vedere"

E così En-Nesyri, l’attaccante che per viltà fece il gran rifiuto, mette nei guai la Juventus, alla disperata ricerca di un centravanti. Con Vlahovic in infermeria, Openda molto deludente e il solo David su una retta via dopo mesi difficili, il ds Ottolini ora brancola nel buio e non è detto che i bianconeri un acquisto lo facciano da qui alla fine del mercato.

Niente paura, però, perché quando pensi di averle viste tutte nel calcio, arriva Luciano Spalletti a ricordarti che il mercato può essere sul campo prima che dietro le scrivanie. Dopo il 3 0 schiacciante al Napoli che ha dato ossigeno e classifica alla Vecchia Signora, il tecnico toscano si è inventato una soluzione che ha stupito mezza Serie A: trasformare Weston McKennie, centrocampista statunitense, in un centravanti “di ruolo”.