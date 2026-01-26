Juventus, Spalletti incenerisce il giornalista: "Lei ride, le farò vedere"

E così En-Nesyri, l’attaccante che per viltà fece il gran rifiuto, mette nei guai la Juventus, alla disperata ricerca di un centravanti. Con Vlahovic in infermeria, Openda molto deludente e il solo David su una retta via dopo mesi difficili, il ds Ottolini ora brancola nel buio e non è detto che i bianconeri un acquisto lo facciano da qui alla fine del mercato.
Niente paura, però, perché quando pensi di averle viste tutte nel calcio, arriva Luciano Spalletti a ricordarti che il mercato può essere sul campo prima che dietro le scrivanie. Dopo il 3 0 schiacciante al Napoli che ha dato ossigeno e classifica alla Vecchia Signora, il tecnico toscano si è inventato una soluzione che ha stupito mezza Serie A: trasformare Weston McKennie, centrocampista statunitense, in un centravanti “di ruolo”.
Lo ha detto proprio il buon Luciano Spalletti, senza mezze misure, in conferenza: “McKennie è uno dei più forti che c’è a giocare centravanti, attacca la profondità come pochi. Lei ride (rivolgendosi al giornalista, ndr), ve lo farò vedere”.
Una dichiarazione che nel mondo del calcio suona più come una provocazione che come una promessa tattica, eppure Spalletti è convinto del progetto. Fino a ieri lo statunitense era un mediano, un incontrista dalle qualità rare e un incursore prezioso. Adesso, secondo il tecnico bianconero, sarebbe addirittura pronto a lottare in area come un attaccante puro, sostituendo il mancato arrivo del tanto chiacchierato En Nesyri dal Fenerbahce.
Prima del match contro i partenopei, infatti, è stato lo stesso Giorgio Chiellini a confermare che la trattativa è definitivamente chiusa. La Juventus, nel frattempo, si gode la vittoria e Spalletti sembra non volersi fermare davanti alle critiche. Lo schema è chiaro: valorizzare chi c’è, spingere chi magari non era nato per segnare a fare gol e dimostrare che in fondo il calcio è inventiva. McKennie, che con Spalletti ha già segnato 2 gol e fornito 3 assist e si è guadagnato l’appellativo di “uomo in più”, sarà sperimentato in avanti nelle prossime uscite. Se la trovata funzionerà, il tecnico di Certaldo entrerà nella storia Juve come l’uomo che ha reinventato un centrocampista da goleador. Altrimenti ci si fa un’altra risata… a patto che la Juve entri in Champions League.