Carlos Alcaraz sfotte Jannik Sinner per i crampi: esplode la polemica

Crampi, caldo e polemiche: agli Australian Open il tema della tenuta fisica continua a rimanere centrale e ad alimentare discussioni che vanno oltre il campo. Le difficoltà accusate da diversi giocatori, unite a condizioni ambientali estreme, stanno inevitabilmente chiamando in causa anche l’organizzazione del torneo. E in questo clima teso, tra analisi tecniche e accuse più o meno velate, è spuntato anche un elemento inatteso: l’ironia.
Protagonista, suo malgrado, ancora Jannik Sinner. I crampi accusati dall’azzurro nel match di terzo turno contro l’americano Eliot Spizzirri e la successiva chiusura del tetto — attivata secondo protocollo per il caldo estremo — continuano a essere oggetto di dibattito. Nelle ultime ore, però, la vicenda ha preso una piega più leggera, almeno in apparenza, per via di alcuni video diventati virali che vedono Carlos Alcaraz imitare proprio quei momenti di difficoltà fisica.
Il caso più evidente è arrivato dopo il match point con cui lo spagnolo ha battuto Tommy Paul negli ottavi. Alcaraz ha esultato, poi si è toccato la coscia, accennando una zoppia teatrale e subito dopo ha ripreso a camminare normalmente, ridendo e guardando verso il suo angolo. Una scena simile si era già vista nel riscaldamento pre-partita, quando Carlos si era fermato all’improvviso, aveva simulato un fastidio alla gamba e aveva sorriso insieme al suo staff. Un riferimento che, a così poca distanza dall’episodio che ha coinvolto Sinner, è apparso a molti tutt’altro che casuale.
Eppure, a parole, Alcaraz aveva mostrato grande rispetto. Dopo la vittoria su Paul, aveva commentato così la prova dell’azzurro: “Jannik è uscito illeso da una situazione difficile. Ha dimostrato ancora una volta di essere un campione”. Lo spagnolo aveva anche sottolineato la durezza delle condizioni: “Mi sono allenato per 35-40 minuti e ho sentito tantissimo il caldo, non riesco a immaginare cosa voglia dire giocare una partita intera così”. Infine, un messaggio rassicurante: “I problemi fisici fanno parte del tennis. Sono sicuro che Jannik recupererà nel modo migliore”. Insomma, tra stima, tensione e qualche sorriso di troppo, la rivalità continua anche fuori dal campo.