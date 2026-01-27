Carlos Alcaraz sfotte Jannik Sinner per i crampi: esplode la polemica

Crampi, caldo e polemiche: agli Australian Open il tema della tenuta fisica continua a rimanere centrale e ad alimentare discussioni che vanno oltre il campo. Le difficoltà accusate da diversi giocatori, unite a condizioni ambientali estreme, stanno inevitabilmente chiamando in causa anche l’organizzazione del torneo. E in questo clima teso, tra analisi tecniche e accuse più o meno velate, è spuntato anche un elemento inatteso: l’ironia.

Il caso più evidente è arrivato dopo il match point con cui lo spagnolo ha battuto Tommy Paul negli ottavi. Alcaraz ha esultato, poi si è toccato la coscia, accennando una zoppia teatrale e subito dopo ha ripreso a camminare normalmente, ridendo e guardando verso il suo angolo. Una scena simile si era già vista nel riscaldamento pre-partita, quando Carlos si era fermato all’improvviso, aveva simulato un fastidio alla gamba e aveva sorriso insieme al suo staff. Un riferimento che, a così poca distanza dall’episodio che ha coinvolto Sinner, è apparso a molti tutt’altro che casuale.

Eppure, a parole, Alcaraz aveva mostrato grande rispetto. Dopo la vittoria su Paul, aveva commentato così la prova dell’azzurro: “Jannik è uscito illeso da una situazione difficile. Ha dimostrato ancora una volta di essere un campione”. Lo spagnolo aveva anche sottolineato la durezza delle condizioni: “Mi sono allenato per 35-40 minuti e ho sentito tantissimo il caldo, non riesco a immaginare cosa voglia dire giocare una partita intera così”. Infine, un messaggio rassicurante: “I problemi fisici fanno parte del tennis. Sono sicuro che Jannik recupererà nel modo migliore”. Insomma, tra stima, tensione e qualche sorriso di troppo, la rivalità continua anche fuori dal campo.