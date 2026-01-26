Carlos Alcaraz, cosa nascondeva in campo: bufera all'Australian Open

A Melbourne anche i fuoriclasse non sfuggono alle regole. Così anche il numero 1 del mondo del tennis, Carlos Alcaraz, nella giornata degli ottavi di finale agli Australian Open è stato protagonista di un siparietto che nessuno si aspettava prima della sfida a Tommy Paul sul campo della Rod Laver Arena.

Lo spagnolo, infatti, si è presentato in campo con un braccialetto nascosto sotto il polsino e l’arbitro di sedia, Marija Cicak, lo ha prontamente “invitato” a toglierlo. Un gesto fulmineo e non negoziabile: Alcaraz ha ubbidito senza protestare, ha rimosso il gadget e lo ha lasciato sulla sua panchina prima del gioco.

Il motivo? Il braccialetto è vietato nei tornei del Grande Slam. Secondo le norme, dispositivi come quello indossato da Alcaraz, un fitness tracker chiamato Whoop, possono monitorare dati biometrici e, teoricamente, trasmettere informazioni fuori dal campo. Come spiegano i media spagnoli, il braccialetto in questione “monitora sonno, sforzo fisico e recupero”: dati che vanno dalla frequenza cardiaca ai livelli di ossigeno nel sangue.