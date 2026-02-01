Djokovic, clamoroso prima della finale con Alcaraz: "Se non sentissi più le gambe..."

Dopo oltre quattro ore di battaglia, Novak Djokovic ha piegato Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open, dimostrando ancora una volta di sapersi esaltare quando il tempo e la fatica diventano parte del gioco. Semplicemente leggendario. Una vittoria che lo ha proiettato verso un’altra finale pesantissima, contro Carlos Alcaraz , con in palio qualcosa che va ben oltre un trofeo.

Parlando delle incognite legate all’età e alla tenuta del corpo, Djokovic ha scelto parole che raccontano meglio di qualsiasi statistica il suo approccio alla finale. "Se il corpo cedesse, se non sentissi più le gambe, mi affiderei al destino e pregherei per un intervento divino". Una frase che non è affatto una resa, ma una sorta di dichiarazione di fede agonistica: accettare l’imprevisto senza smettere di combattere. Mai. Pure Djokovic.