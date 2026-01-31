Jannik Sinner, la foto inquietante sui suoi social dopo il ko con Djokovic

La sconfitta al quinto set contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open ha chiuso il sogno di Jannik Sinner di conquistare il terzo titolo consecutivo a Melbourne. Un ko pesante, arrivato contro una leggenda del tennis mondiale, che ha lasciato il campione azzurro in silenzio per quasi un giorno. Poi, a poco meno di ventiquattr’ore dal match, è arrivato il messaggio atteso da tifosi e addetti ai lavori.

Sinner ha scelto i social per commentare l’eliminazione e guardare avanti. “Non è stata la mia giornata, ma ho dato tutto – ha scritto sui propri canali social, accompagnando al messaggio una sua foto in campo, a capo chino -. Congratulazioni a Novak Djokovic, è sempre un onore condividere il campo con te. Grazie a tutti per il supporto nelle ultime due settimane. Il lavoro continua. Ci vediamo presto”. Parole semplici, che raccontano insieme delusione e voglia di ripartire, in linea con l’atteggiamento mostrato in campo durante tutto il torneo.

Dopo Melbourne, per l’azzurro è previsto un breve periodo di pausa prima di tornare ad allenarsi in vista dei Masters 1000 di marzo negli Stati Uniti, con le tappe di Indian Wells e Miami Open, appuntamenti chiave della stagione sul cemento.

La semifinale persa ha sorpreso molti appassionati, anche per il rendimento complessivo di Sinner nel torneo. Tra le voci autorevoli che hanno commentato il ko c’è anche Rafa Nadal, che a Melbourne ha offerto una lettura equilibrata dell’accaduto. “Questi ko possono diventare un segnale utile per individuare gli aspetti su cui lavorare e impedire che certe situazioni si ripetano. Resta il fatto che Jannik ha raggiunto una semifinale e ha disputato un torneo di altissimo livello. Non si può vincere sempre”, ha concluso.