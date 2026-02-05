Jannik Sinner, la bordata della Pegula: "Djokovic aveva un motivo preciso per vincere..."

Le semifinali maschili dell'Australian Open 2026 rimarranno memorabili. Carlos Alcaraz ha battuto in cinque set Alexander Zverev, rimontando da 5-3 sotto nel quinto, mentre Novak Djokovic ha superato a sorpresa Jannik Sinner sempre al quinto set con il punteggio di 6-4.Sulla partita Djokovic-Sinner è intervenuta Jessica Pegula, semifinalista femminile del torneo (battuta poi dalla futura campionessa Elena Rybakina). Nel podcast "The Player's Box Podcast", l’americana ha offerto una lettura particolare sulle motivazioni extra del serbo. Secondo Pegula, Djokovic era particolarmente stimolato a vincere contro Sinner dopo una domanda ricevuta in conferenza stampa."

In conferenza stampa un giornalista ha chiesto a Djokovic se inseguire Sinner e Alcaraz fosse simile a inseguire Nadal e Federer, cosa che Nole non ha preso molto bene. Penso che questo abbia motivato Novak ancora di più a battere Jannik. Era successo subito prima: credo che questo abbia acceso la scintilla", ha dichiarato nel podcast 'Player's Box'.Pegula ha poi difeso la connazionale Coco Gauff, ripresa dalle telecamere mentre distruggeva una racchetta in Rod Laver Arena dopo la netta sconfitta nei quarti contro Elina Svitolina. L’americana ha criticato chi ha giudicato lo sfogo, sostenendo che Gauff avesse diritto a sfogarsi nel proprio spazio senza doverlo nascondere.