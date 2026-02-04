Jannik Sinenr, Piatti lo avvisa: "Cosa gli manca per raggiungere Alcaraz"

Si è chiuso con il trionfo di Carlos Alcaraz il primo Slam della stagione. Agli Australian Open, lo spagnolo numero uno del mondo ha interrotto il dominio di Jannik Sinner, che a Melbourne aveva alzato il trofeo nel 2024 e nel 2025, superando in entrambe le occasioni Novak Djokovic in finale. Per l’azzurro, invece, il cammino si è fermato in semifinale proprio contro il serbo, in una partita che ha lasciato qualche interrogativo sulla sua prestazione.

Dubbi condivisi anche da Riccardo Piatti, ex allenatore sia di Sinner sia di Djokovic, che ha analizzato l’esito del torneo in un’intervista a L’Équipe. “È stata soprattutto una vittoria di esperienza da parte di Novak — ha spiegato il coach comasco — Jannik ha avuto diverse opportunità, ma partite di questo livello vanno giocate tante volte per essere dominate. Non è un problema, ha davanti a sé ancora molti anni per crescere”.