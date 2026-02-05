Jannik Sinner, Furlan sconcertante: "Ho notato una cosa strana nel match con Djokovic..."

Renzo Furlan, ex numero 19 del mondo, ha commentato su Sky Tennis Club la semifinale degli Australian Open tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, definendola "un match molto strano".Secondo Furlan, la prestazione di Sinner è stata anomala, soprattutto per le tante occasioni sprecate. L'azzurro ha convertito solo 2 delle 18 palle break procuratesi nell'intera partita, con un dato eclatante nel quinto set: otto palle break non sfruttate. Al contrario, Djokovic ha capitalizzato l'unica opportunità concessagli nel parziale decisivo.

Furlan ha sottolineato: "Ha perso contro Djokovic e va bene, ma è anche il modo in cui hai perso. Lui ha avuto otto palle break nel quinto set e non è riuscito a sfruttarne nemmeno una. Djokovic ha sfruttato l'unica chance in quel set. Dopo aver subito il break, era 0-40 e non ha sfruttato l'opportunità. È stato un match molto strano".