Jannik Sinner, il dettaglio notato da Volandri: "Quando è al quinto set..."

La crescita di Jannik Sinner è sotto gli occhi di tutti, ma secondo Filippo Volandri c’è ancora un passaggio fondamentale da completare. Il capitano di Coppa Davis, intervenuto ai microfoni di SuperTennis, ha analizzato con lucidità il momento del numero uno azzurro, soffermandosi soprattutto sulla gestione delle partite più lunghe e complesse. “Jannik non ha ancora un numero sufficientemente alto di incontri di questo tipo alle spalle — ha spiegato Volandri — che gli permettano di arrivare in certe situazioni dicendo ‘So di avere margine e posso gestire’”. Un aspetto che, secondo l’ex giocatore, fa la differenza nei match al meglio dei cinque set, dove esperienza e controllo delle energie diventano decisivi.

Volandri ha però sottolineato come Sinner abbia già dimostrato una notevole maturità in altri contesti. “Sa quando entrare in una fase di risparmio — ha ricordato, citando gli ultimi tornei indoor della scorsa stagione — In quelle settimane aveva un livello energetico molto basso, eppure è riuscito comunque a essere competitivo”. Un segnale chiaro di intelligenza tattica e consapevolezza del proprio corpo. Il vero nodo, però, resta la gestione dei momenti più estremi. “Quando si arriva al quarto o al quinto set — ha aggiunto Volandri — secondo me non si conosce ancora fino in fondo. Non sa sempre come regolarsi, come dosare le energie e le scelte”.