Milano-Cortina, lo sfregio: "Rubate le attrezzature", un caso gravissimo

Scoppia il caso. AJ Edelman, membro della squadra di bob israeliana, ha denunciato che l’appartamento che lui e alcuni compagni olimpionici hanno utilizzato per completare l’allenamento in vista dei Giochi invernali di Milano-Cortina è stato svaligiato, con il furto di passaporti e altri oggetti per un valore di «migliaia di dollari».

Alcuni membri della squadra non sono ancora arrivati in Italia per le Olimpiadi e non dovrebbero lasciare la loro base d’allenamento, la cui sede non è stata resa nota ma che non si troverebbe nel nostro Paese, fino alla prossima settimana.

Edelman, ex atleta olimpico di skeleton e attuale pilota della squadra israeliana di bob, ha dichiarato in una serie di “post” sui social che la squadra ha continuato ad allenarsi anche dopo l’apertura delle indagini da parte della polizia. Edelman ha scritto su X che il modo in cui la squadra ha gestito la giornata «è un ottimo esempio di come si possa andare avanti anche in circostanze difficili».

«Una violazione così grave - valigie, scarpe, attrezzature, passaporti rubati - «e i ragazzi sono tornati subito ad allenarsi oggi. Credo davvero che questa squadra incarni lo spirito israeliano». Israele partecipa perla prima volta alle Olimpiadi nella disciplina del bob. Si è qualificato dopo che il Regno Unito ha deciso di non occupare uno dei due posti assegnati a Milano Cortina. Israele era al posto dopo in lista e ha accettato l’offerta di partecipare quando si sono liberati gli ultimi posti olimpici.