Serie A, l'Inter a valanga sul Sassuolo: 5 a 0

Inter a valanga sul Sassuolo. Finisce 5-0 per i nerazzurri la sfida delle 18 al Mapei Stadium. I gol nel primo tempo all'11 di Bisseck e al 28' di Thuram, nel secondo tempo l'Inter dilaga con i gol di Lautaro Martinez al 50', di Akanji al 54' e di Luis Henrique all'89'. Per il Sassuolo espulso Matic al 54'. In classifica l'Inter sale a quota 58 punti, momentaneamente a +8 sul Milan che dovrà recuperare la partita con il Como, rinviata per indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi. Il Sassuolo resta undicesimo a 29 punti. Prossimi impegni per le due squadre Inter-Juventus e Udinese-Sassuolo.