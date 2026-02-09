Jannik Sinner, la profezia di Bublik: "Lui e Alcaraz fuori ai quarti, poi il caos"

Alexander Bublik dice quello che in molti pensano, ma che quasi nessuno nel circuito ha il coraggio di ammettere ad alta voce. Ospite del podcast Nothing Major, il tennista kazako si è lasciato andare a una riflessione tanto ironica quanto spietatamente realistica sul momento che vive il tennis maschile, dominato da due figure ingombranti come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Parlando con Sam Querrey, Bublik ha raccontato il clima che si respira negli spogliatoi tra i giocatori che stanno subito dietro ai fenomeni: “Non ho mai sentito nessuno di noi ‘altri’ dire davvero: voglio vincere uno Slam — le parole del kazako —, Nemmeno ‘forse posso farcela’”. Una frase che fotografa bene una sorta di rassegnazione collettiva. “L’idea generale è provare ad arrivare il più vicino possibile, sapendo però che prima o poi perderai contro uno di quei due — ha aggiunto —. Ed è probabilmente la parte più dura da accettare”.