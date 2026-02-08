Sinner, lo sfogo di Draper: "Tutta colpa di Jannik"

Jack Draper infortunato. Il tennista è stato per lungo tempo lontano dai campi a causa del dolore al braccio sinistro. Tutta colpa di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il motivo? "Il mio obiettivo era quello di provare ad avvicinarmi a loro. E forse è anche questo il motivo per cui il mio corpo ha cominciato a cedere. Forse stavo provando a spingere troppo per giocare nel modo giusto, colpire forte la pallina, ottenere qualche punto facile e alla fine si è trasformato in stress per me".

E ancora, in un’intervista a Press Association: "Negli ultimi mesi ho imparato molto su me stesso dal punto di vista mentale e fisico. Ho fatto tante cose che mi hanno riportato sul percorso migliore. È evidente che Alcaraz e Sinner siano i riferimenti nel nostro sport e voglio arrivare dove sono loro. Quindi proverò a fare di tutto per riuscirci. Ma allo stesso tempo ho imparato molte cose in questo periodo che mi aiuteranno a essere un giocatore migliore".

Il 24enne di Sutton si è detto anche contento di ricominciare proprio dalla Davis. "Mi è mancato competere, è passato tanto tempo, ho imparato un sacco di cose. Ovviamente è stato un infortunio difficile. Conosco qualche persona che ha avuto lo stesso infortunio, è un processo lungo e interminabile e non è semplice da affrontare. Però allo stesso tempo apprendi tanto su te stesso, sul tuo corpo, fai cambiamenti e aggiustamenti con la speranza di migliorare la tua carriera. Ho davvero fatto molti miglioramenti".