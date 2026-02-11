Libero logo
Oro nello slittino, Lega: "Doppia soddisfazione, pista voluta da Salvini"

mercoledì 11 febbraio 2026
"Gli atleti italiani si fanno onore sulla pista di Cortina, lo Sliding Centre fortemente voluto da Matteo Salvini. Una doppia soddisfazione per la Lega, visto che il Vicepremier e Ministro è stato tra i pochi a credere nella possibilità di realizzarla nei tempi previsti. Una scommessa vinta davanti al mondo". Così fonti della Lega commentando l’oro nello slittino doppio femminile (Andrea Voetter e Marion Oberhofer) e nello slittino doppio maschile (Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner). In poche ore, infatti, è arrivato il secondo oro di giornata nel doppio maschile: dopo quello delle donne, il tandem azzurro composto da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sale sul gradino più alto del podio.

"Per me era un onore iniziare a lavorare con Andrea (Voetter ndr) e abbiamo vinto la Coppa del Mondo al nostro primo anno. È bellissimo vincere sulla pista di casa, sognavo l'oro da bambina e il bronzo di Fischnaller ci ha dato ulteriore motivazione. L'oro è per tutta la squadra. Domani ci prepareremo per la staffetta e per provare a vincere ancora una medaglia - ha detto Marion Oberhofer -. Mi mancano le parole per descrivere tutto questo. Penso che siamo riusciti a ringraziare il Paese per la costruzione della nuova pista. Abbiamo lavorato quattro anni per questo e penso che siamo riuscite a far qualcosa di speciale. La prima manche non era andata così ben, mentre la seconda manche è stata perfetta. È tutto stupendo. Non abbiamo pensato niente e siamo riuscite a fare una discesa perfetta. Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto, grazie anche della pista che tante persone hanno criticato. Siamo riusciti a ringraziarli con la medaglia. Una dedica? Ai miei genitori e ai miei allenatori ma soprattutto a tutta l'Italia". 

