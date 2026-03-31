Il centrodestra tira dritto: Salvini e Tajani allontanano il voto anticipato

Nessun indugio nel centrodestra: il governo andrà avanti fino a fine legislatura. Il premier Giorgia Meloni è sempre stato chiaro fin da prima del voto e, nonostante l’esito negativo del referendum e gli scossoni che hanno portato alle dimissioni di alcuni esponenti della maggioranza, la linea non cambia. A confermarlo sono anche i due vicepremier, nonché leader di Lega e Forza Italia, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Il segretario degli azzurri è stato categorico: «Nessuno pensa a elezioni anticipate». Il problema, semmai, è di chi sta provando a disegnare scenari ad oggi impercorribili: «Si stanno perdendo ore importanti nei dibattiti sul dopovoto.

Quando c'è un risultato negativo ci sono dei contraccolpi», ha spiegato Tajani. Ma l’attenzione dell’esecutivo è tutta «sulle questioni soprattutto economiche, come far crescere l'economia, impedire che la crisi energetica possa interferire con le imprese, ridurre la pressione fiscale e continuare a aumentare il Pil ed evitare contraccolpi». Grande attenzione anche agli equilibri internazionale.