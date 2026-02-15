Inter-Juventus, Chivu parla e fa infuriare i bianconeri: "Io con un giallo..."

Cristian Chivu ha commentato la vittoria per 3-2 contro la Juventus nel derby d'Italia a San Siro, decisive la rete di Zielinski e l'espulsione di Kalulu per doppio giallo, episodio che ha cambiato il match e scatenato le proteste bianconere.Ai microfoni di Sky, Chivu ha analizzato il fallo su Bastoni: "Per me è un tocco leggero, però è un tocco: bisogna dirlo e ammetterlo. Quando io ho subito torti per tocchi leggeri come in Champions League ho detto ai ragazzi di non mettere l'arbitro in condizione di decidere: il tocco è tocco, anche se è leggero e bisogna ammetterlo che è leggero perché è leggero. Il mio giocatore sente la mano perché l'ha anticipato: la decisione è un secondo giallo, un giocatore d'esperienza come Kalulu le mani in alcune circostanze deve tenerle a casa".
Quando Aldo Serena gli ha chiesto: "Lei da difensore sarebbe stato arrabbiato di essere espulso con 2 gialli così?", Chivu ha risposto: "Come avrei reagito io a quel rosso da giocatore? Io con un giallo addosso non mettevo le mani addosso ad un avversario, soprattutto dopo un anticipo e con un contropiede".
A DAZN, riferendosi alla stessa situazione tra Bastoni e Kalulu, ha richiamato un episodio simile: "In Inter-Liverpool abbiamo subito una situazione simile e me la sono presa con il mio difensore che ha messo l'arbitro nella condizione di prendere quella decisione. Kalulu era ammonito, poteva evitare di mettere quella mano sul mio giocatore".Chivu ha anche criticato la prestazione della squadra: "Ho visto un blocco mentale, 2 anni senza vincere queste partite hanno pesato. Dovevamo gestirla meglio anche nel secondo tempo ma mi prendo quanto di buono fatto, era importante vincere oggi".