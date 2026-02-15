Inter-Juventus, Chivu parla e fa infuriare i bianconeri: "Io con un giallo..."

Cristian Chivu ha commentato la vittoria per 3-2 contro la Juventus nel derby d'Italia a San Siro, decisive la rete di Zielinski e l'espulsione di Kalulu per doppio giallo, episodio che ha cambiato il match e scatenato le proteste bianconere.Ai microfoni di Sky, Chivu ha analizzato il fallo su Bastoni: "Per me è un tocco leggero, però è un tocco: bisogna dirlo e ammetterlo. Quando io ho subito torti per tocchi leggeri come in Champions League ho detto ai ragazzi di non mettere l'arbitro in condizione di decidere: il tocco è tocco, anche se è leggero e bisogna ammetterlo che è leggero perché è leggero. Il mio giocatore sente la mano perché l'ha anticipato: la decisione è un secondo giallo, un giocatore d'esperienza come Kalulu le mani in alcune circostanze deve tenerle a casa".

Quando Aldo Serena gli ha chiesto: "Lei da difensore sarebbe stato arrabbiato di essere espulso con 2 gialli così?", Chivu ha risposto: "Come avrei reagito io a quel rosso da giocatore? Io con un giallo addosso non mettevo le mani addosso ad un avversario, soprattutto dopo un anticipo e con un contropiede".