Inter-Juve, i nerazzurri vincono 3 a 2: bufera clamorosa sul rosso a Kalulu

di
sabato 14 febbraio 2026
L'Inter batte 3-2 la Juventus nel match del sabato sera della 25/a giornata di Serie A. Al 'Meazza' sblocca la partita un autogol di Cambiaso al 17', nove minuti dopo il terzino si riscatta e firma il pari. Al 42' bianconeri in dieci per l'espulsione per doppia ammonizione di Kalulu, ingiusta perché il secondo giallo non c'è. Nella ripresa premono i padroni di casa che trovano il gol con Esposito al 76', pari di Locatelli all'83' e gol vittoria di Zielinski al 90'. In classifica Inter prima con 61 punti, 8 di vantaggio sul Milan secondo, Juventus ferma a quota 46 in quarta posizione insieme alla Roma.

