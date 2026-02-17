Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Inter-Juve, Alessandro Bastoni: "Perché ci metto la faccia". Il messaggio a Kalulu

di
Libero logo
martedì 17 febbraio 2026
Inter-Juve, Alessandro Bastoni: "Perché ci metto la faccia". Il messaggio a Kalulu

2' di lettura

"Ho voluto essere qui perché si è parlato molto più di quanto immaginassi. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo, per capire le differenze rispetto al live. Ho sentito un contatto al braccio, che rivedendo ho assolutamente accentuato. Sono qui per prendermi le responsabilità". Così il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match di Champions League contro il Bodo/Glimt, in merito all'episodio che ha portato al secondo giallo per il difensore della Juventus Pierre Kalulu nel derby d'Italia di sabato scorso, vinto 3-2 dai nerazzurri, la simulazione di cui tutta Italia ancora parla e che ha letteralmente infiammato il dibattito pallonaro. 

"La cosa che mi è dispiaciuta di più è stata la reazione che ho avuto dopo. Sicuramente brutta da vedere ma molto umana - ha proseguito - ero in trance agonistica, preso dalla foga, mi spiace di aver agito così. Pensavo fosse giusto metterci la faccia perché la mia persona e la mia carriera non vengano definite dall'episodio di sabato. "Sarò sempre lo stesso Bastoni, in più di 300 partite sono stato coinvolto in un episodio simile solo sabato. Ho imparato a gestire tutto, sarà il solito Bastoni".

Inter-Juve, Kalulu squalificato: ecco le motivazioni, è un'altra bomba

L'ad della Juve, Damien Comolli, é stato inibito fino al 31 marzo e multato di 15 mila euro, mentre per il di...

"Su questa cosa hanno parlato davvero tutti e ho notato tanta falsità, tanta ipocrisia e finto perbenismo e sono cose che non fanno bene. Ho sentito addetti ai lavori dire cose che non stanno né in cielo né in terra - ha proseguito Bastoni - ma fa parte del calcio. Ringrazio chi ha detto la verità, ovvero che ho sbagliato ma sono cose che nel calcio succedono. L'essere umano ha il diritto di sbagliare ma anche quello di riconoscere gli errori".

Poi anche un commento sulla partita di Champions: "Loro sono una squadra forte, che ha qualità e gamba per ripartire, sono organizzati, sicuramente il Bodo è un'insidia perché non siamo abituati alle condizioni che troveremo domani. Giocheremo sul capo sintetico, sarà sicuramente diverso nei cambi di direzione, ma non vogliamo nessun alibi". 

Inter-Juve, la simulazione di Bastoni? Altra bomba: cosa svela Open Var

Il più atteso della stagione. L'ex arbitro Andrea De Marco è stato ospite a Open Var. E, ovviamente, h...
tag
inter
juventus
alessandro bastoni
inter-juventus
pierre kalulu

Tremendo ko a Istanbul Juventus umiliata dal Galatasaray: 5-2! Figuraccia storica, Champions addio?

La replica tranchant Inter-Juve, Del Piero asfalta Beppe Sala: "Pensa a cose serie!"

Mai più Inter-Juve, il caso-Kalulu stravolge il regolamento? Rumors dalla Lega

ti potrebbero interessare

Juventus umiliata dal Galatasaray: 5-2! Figuraccia storica, Champions addio?

Juventus umiliata dal Galatasaray: 5-2! Figuraccia storica, Champions addio?

Inter-Juve, Del Piero asfalta Beppe Sala: "Pensa a cose serie!"

Inter-Juve, Del Piero asfalta Beppe Sala: "Pensa a cose serie!"

Inter-Juve, il caso-Kalulu stravolge il regolamento? Rumors dalla Lega

Inter-Juve, il caso-Kalulu stravolge il regolamento? Rumors dalla Lega

Milano-Cortina, l'esultanza dei commentatori italiani: un caso diplomatico ai giochi

Milano-Cortina, l'esultanza dei commentatori italiani: un caso diplomatico ai giochi

Redazione