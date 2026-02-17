Inter-Juve, Kalulu squalificato: ecco le motivazioni, è un'altra bomba

L'ad della Juve, Damien Comolli, é stato inibito fino al 31 marzo e multato di 15 mila euro, mentre per il dirigente bianconero Giorgio Chiellini l'inibizione é fino al 27 febbraio. Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandre, dopo la lite nel tunnel di San Siro nell'intervallo di Inter-Juve, per l'espulsione di Kalulu. Nelle motivazioni, il giudice sottolinea che Comolli aveva "un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo"; trattenuto da Spalletti, e ha "proferito espressioni gravemente insultanti" verso l'arbitro.
Comolli é stato squalificato "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara - si legge nel comunicato - cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della società Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'arbitro". Quanto a Chiellini é stato inibito "per avere contestato in modo concitato e irriguardoso" l'operato dell'arbitro La Penna, "reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio del direttore di gara; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli ufficiali di gara. Infrazione quest'ultima rilevata da un assistente".
Alessandro Bastoni, pazzesca decisione dell'Inter: dove lo spediscono tra poche oreDopo tre giorni dalla figuraccia di San Siro, Alessandro Bastoni potrebbe aver finalmente trovato il coraggio per espors...
Un turno di squalifica é stato inflitto allo juventino Kalulu, espulso per doppia ammonizione durante Inter-Juventus, con il secondo giallo inflittogli dall'arbitro La Penna per il controverso fallo ai danni di Bastoni. "Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario", ha detto il giudice sportivo. Nessuna punizione, invece, per il nerazzurro.