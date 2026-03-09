Russell a Leclerc dopo il Gp: "Non eravate lenti". La reazione del ferrarista è sconcertante

Il Gran Premio d’Australia 2026, opener della stagione di Formula 1 rivoluzionata dai nuovi regolamenti (e dalle polemiche sul rapporto di compressione del motore Mercedes), ha visto una netta dominanza delle Frecce d’Argento. George Russell ha vinto con autorità, precedendo il compagno Kimi Antonelli per una doppietta Mercedes, mentre Charles Leclerc ha chiuso terzo, distaccato, dopo un’illusoria battaglia iniziale con Russell.Nel retropodio, mentre scorrevano gli highlights, lo scambio tra Russell e Leclerc ha evidenziato il divario: Russell ha concesso un "contentino" ironico dicendo "Ragazzi, non siete stati lenti", scatenando la risata di Leclerc. Il monegasco ha replicato: "Sì, ma ieri voi ragazzi…", ricordando le qualifiche impietose del sabato.
Russell ha ribattuto serio: "Sì… penso che abbiate sbagliato il Q3".Il siparietto riflette la superiorità Mercedes, forse persino gestita per non infierire una volta eliminata la concorrenza. Russell, entusiasta, ha esclamato via team radio: "Amo questa macchina! Amo questo motore!".
Leclerc, visibilmente scuro in volto, ha commentato: "La terza posizione è il massimo che potessimo fare oggi – Non sono per niente contento e per varie ragioni. Abbiamo tante cose da ottimizzare, anche se questo vale per tutti. Oggi il distacco tra noi e la Mercedes si è ridotto da otto decimi a mezzo secondo, ma dobbiamo ridurlo ancora. La vittoria era fuori dalla nostra portata".
