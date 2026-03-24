Formula 1, la profezia di Domenicali su Kimi Antonelli in Ferrari

Stefano Domenicali, ad di Formula One Group, tra le righe - ma neppure troppo - prevede un futuro in Ferrari per Kimi Antonelli. Il trionfo del giovane pilota italiano nel Gp di Cina, prima vittoria in carriera, ha acceso l’entusiasmo non solo tra i tifosi, ma in tutto il paddock della Formula 1. Un successo che mancava all’Italia da due decenni e che riporta al centro della scena un talento capace di far parlare di sé già alla sua prima grande impresa. A sottolinearne il valore è stato lo stesso Domenicali, che ha commentato con soddisfazione l’exploit del classe 2006. "Vedere un ragazzo così giovane conquistare il Gp di Cina è qualcosa che fa bene non solo a lui, ma a tutto lo sport. E' giusto anche non mettergli troppa pressione sulle spalle, ma dovrà abituarsi", ha spiegato in un'intervista a SportMediaset.

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L’eco della vittoria va oltre il risultato sportivo e tocca corde profonde, soprattutto in un Paese dove il legame con la Ferrari resta fortissimo. In questo contesto, il nome di Antonelli si intreccia inevitabilmente con quello della Scuderia di Maranello, alimentando sogni e aspettative. "La Ferrari per gli italiani è ancora qualcosa di importantissimo, starà a Kimi trasformare questa energia, che è focalizzata su una scuderia che ha fatto la storia, in maniera diversa. E' chiaro che il sogno di tanti italiani sarebbe quello di vedere Kimi campione del mondo sulla Ferrari per mettere d'accordo tutti".

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