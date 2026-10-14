Inter, Cristian Chivu fa mea culpa: "Sono io il responsabile"

La seconda sconfitta consecutiva in Champions League apre una nuova ferita in casa Inter e mette Cristian Chivu davanti alle responsabilità di una squadra che fatica a ritrovare certezze in Europa. Il 4-3 incassato a San Siro contro il Bruges, dopo il k.o. all'esordio contro il Real Madrid, lascia i nerazzurri a secco di punti e impone una riflessione soprattutto sugli errori difensivi e sulla gestione dei momenti delicati. L'allenatore rumeno non cerca scuse e indica la strada per ripartire: lavoro, equilibrio e maggiore lucidità.

"Mi prendo io la responsabilità — ha chiarito dopo la sfida del Meazza, analizzando una partita nella quale l'Inter era riuscita a rientrare in corsa prima di perdere nuovamente il controllo — Abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo stati sfortunati su qualche episodio ma siamo riusciti a rientrare in partita. È subentrata un po' di frustrazione e frenesia che ci ha fatto perdere le distanze e dal 2-1 siamo andati fuori giri, senza riuscire a mantenere la calma”.