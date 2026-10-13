Pio Esposito, il fango di Antonio Cassano: "Il più scarso dei tre fratelli"

"Pio Esposito è il più scarso dei tre fratelli". Antonio Cassano non usa mezzi termini e scatena subito la discussione con Lele Adani e Nicola Ventola. Alla ripartenza di Viva El Futbol, dopo quattro mesi di pausa, l'ex attaccante barese prende di mira il giovane centravanti dell'Inter e della Nazionale, mettendone in discussione le qualità nonostante i numeri importanti. Una bocciatura che trova immediatamente l'opposizione degli altri due opinionisti. Per Cassano il migliore della famiglia Esposito è Salvatore, centrocampista della Sampdoria: "Dei tre fratelli quello della Sampdoria è molto più forte, solo che è pigro e non ha voglia di correre, ma ha una grande intelligenza calcistica".

FantAntonio racconta anche un episodio personale, quando parlò al giocatore durante una videochiamata con Lorenzo Insigne, invitandolo a perdere qualche chilo e a sfruttare maggiormente il proprio talento. Poi l'affondo su Pio, paragonato da alcuni a Christian Vieri, con Cassano che respinge il confronto: "Vieri è stato il centravanti più grande della storia italiana, era uno che spaccava le partite, era un carro armato".