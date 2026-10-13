Pio Esposito, il fango di Antonio Cassano: "Il più scarso dei tre fratelli"

"Pio Esposito è il più scarso dei tre fratelli". Antonio Cassano non usa mezzi termini e scatena subito la discussione con Lele Adani e Nicola Ventola. Alla ripartenza di Viva El Futbol, dopo quattro mesi di pausa, l'ex attaccante barese prende di mira il giovane centravanti dell'Inter e della Nazionale, mettendone in discussione le qualità nonostante i numeri importanti. Una bocciatura che trova immediatamente l'opposizione degli altri due opinionisti. Per Cassano il migliore della famiglia Esposito è Salvatore, centrocampista della Sampdoria: "Dei tre fratelli quello della Sampdoria è molto più forte, solo che è pigro e non ha voglia di correre, ma ha una grande intelligenza calcistica".
FantAntonio racconta anche un episodio personale, quando parlò al giocatore durante una videochiamata con Lorenzo Insigne, invitandolo a perdere qualche chilo e a sfruttare maggiormente il proprio talento. Poi l'affondo su Pio, paragonato da alcuni a Christian Vieri, con Cassano che respinge il confronto: "Vieri è stato il centravanti più grande della storia italiana, era uno che spaccava le partite, era un carro armato".
Inter, così arrivarono tutti i fratelli Esposito: "Per gli altri c'era sempre un 'però'"La storia dei fratelli Esposito all'Inter comincia con una telefonata e una risposta arrivata appena 24 ore dopo. Ne...
Secondo l'ex fantasista, Esposito rende soprattutto dentro l'area, mentre fatica quando deve partecipare alla manovra, correre negli spazi o affrontare un difensore nell'uno contro uno. Adani interviene e contesta il giudizio: "La parola 'niente' sento di non concedertelo, voglio che me lo spieghi, argomenta". Poi richiama Cassano ai risultati: "L'Inter ha tenuto Pio Esposito, ma se lui non fa le cose giuste non l'avrebbero né tenuto né rinnovato”. Un confronto acceso, mentre i numeri raccontano una crescita evidente: 13 gol e 9 assist tra la scorsa stagione e quella attuale, oltre a sette reti in tredici presenze con l'Italia. Dati che, almeno per ora, non convincono Cassano.