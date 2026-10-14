Inter, la tripletta di Tresoldi scatena la bufera su Chivu e riaccende la sfida Mancini-Klopp

Il grande protagonista della serata è Tresoldi, attaccante classe 2004 nato a Cagliari e cresciuto in Germania, dichiaratamente tifoso del Milan. La tripletta riaccende anche il duello tra Roberto Mancini e Jurgen Klopp , pronti a contenderselo per le rispettive Nazionali. Il giocatore, però, prende tempo: "Ho parlato con Mancini e con Klopp, con le federazioni. Adesso vedremo, mi diverto a Bruges, mi diverto con l'Under-21 tedesca. Però penso all'Europeo U21”.

L'Inter affonda in Champions League e Cristian Chivu finisce sotto accusa. Il 4-3 incassato a San Siro contro il Bruges , trascinato dalla tripletta di Nicolò Tresoldi, scatena la rabbia dei tifosi nerazzurri, che sui social tornano a rimpiangere Simone Inzaghi. Sette sconfitte nelle ultime otto partite europee e zero punti dopo due giornate: numeri pesanti per una squadra che soltanto pochi anni fa era arrivata a giocarsi due finali.

Se per Tresoldi è una notte da ricordare, per Chivu arriva una bocciatura pesantissima. Il buon rendimento in Serie A non basta a cancellare le difficoltà continentali: "Chivu faccia un passo indietro e torni a giocare come Inzaghi, perché sta tutta qui la solfa, lo so io, lo sapete voi e lo sa lui", scrive Riccardo sui social. Ancora più duro Raffaele, che accusa il tecnico di aver "distrutto l'Inter di Inzaghi in Europa”. Il paragone con il predecessore diventa inevitabile. Inzaghi aveva raggiunto due finali di Champions in tre stagioni, perdendo la prima di misura contro il Manchester City. Chivu, invece, deve fare i conti con l'eliminazione contro il Bodo Glimt nella scorsa edizione e un nuovo avvio disastroso. La qualificazione agli ottavi è già tutta in salita.