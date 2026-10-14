Inter, Martinez sbaglia ancora: i nerazzurri hanno un problema tra i pali

L'Inter ha un problema in più da risolvere e questa volta il nome sul banco degli imputati è quello di Josep Martinez. Il portiere spagnolo è finito ancora nell'occhio del ciclone dopo il 4-3 contro il Bruges: dopo le incertezze contro il Real Madrid, un'altra uscita sbagliata ha spalancato la porta a Nicolò Tresoldi. Un errore pesante, arrivato in una partita che i nerazzurri non potevano permettersi di perdere, e che adesso mette Cristian Chivu davanti a una scelta scomoda.

L'episodio che ha fatto discutere arriva al 64', quando la gara era sull'1-1. Forbs ha puntato la porta, Martinez è uscito per anticiparlo ma ha sbagliato completamente i tempi dell'intervento. Il pallone gli è passato tra le gambe ed è finito sui piedi di Tresoldi, che non ha dovuto fare altro che accompagnarlo in rete. In pochi secondi, una situazione gestibile si è trasformata in un regalo agli avversari. E a San Siro, già scosso da una serata complicata, la pazienza sta cominciando a esaurirsi.