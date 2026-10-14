Inter, Martinez sbaglia ancora: i nerazzurri hanno un problema tra i pali

L'Inter ha un problema in più da risolvere e questa volta il nome sul banco degli imputati è quello di Josep Martinez. Il portiere spagnolo è finito ancora nell'occhio del ciclone dopo il 4-3 contro il Bruges: dopo le incertezze contro il Real Madrid, un'altra uscita sbagliata ha spalancato la porta a Nicolò Tresoldi. Un errore pesante, arrivato in una partita che i nerazzurri non potevano permettersi di perdere, e che adesso mette Cristian Chivu davanti a una scelta scomoda.
L'episodio che ha fatto discutere arriva al 64', quando la gara era sull'1-1. Forbs ha puntato la porta, Martinez è uscito per anticiparlo ma ha sbagliato completamente i tempi dell'intervento. Il pallone gli è passato tra le gambe ed è finito sui piedi di Tresoldi, che non ha dovuto fare altro che accompagnarlo in rete. In pochi secondi, una situazione gestibile si è trasformata in un regalo agli avversari. E a San Siro, già scosso da una serata complicata, la pazienza sta cominciando a esaurirsi.
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Non è la prima volta che lo spagnolo lascia dubbi. A Madrid aveva commesso un'altra imprecisione, mentre contro l'Udinese era incappato in una serie di errori che avevano già acceso le discussioni. Episodi diversi, ma un filo comune: Martinez non sta dando quella sicurezza che ci si aspetta da un portiere chiamato a raccogliere un'eredità importante. Chivu finora ha scelto di confermarlo, anche quando le prestazioni non convincevano.
La domanda, adesso, è se continuare sulla stessa strada oppure cambiare. In panchina c'è un’alternativa, quella di Ivan Provedel, e la situazione rischia di diventare delicata anche sul piano della fiducia: tenere Martinez potrebbe aiutarlo a superare il momento, ma un'altra incertezza avrebbe un costo altissimo. La crisi dell'Inter non si spiega soltanto con gli errori del portiere: la squadra ha concesso troppo e ha perso lucidità nei momenti decisivi. Ma quando gli stessi dubbi si ripresentano a distanza di poche partite, ignorarli diventa difficile. E Chivu dovrà decidere se dare ancora tempo a Martinez o se è arrivato il momento di cambiare.