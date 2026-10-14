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Napoli, la furia di Allegri dopo la sconfitta in Champions: "Oggi sembra quasi una vergogna..."

di Lorenzo Pastugliamercoledì 14 ottobre 2026
Napoli, la furia di Allegri dopo la sconfitta in Champions: "Oggi sembra quasi una vergogna..."

2' di lettura

"Sembra quasi una vergogna saper difendere. Abbiamo fatto quattro passaggi corti senza senso nella nostra metà campo… fatti a un metro, che non servono a niente. Loro ci sono venuti a pressare e hanno preso il pallone”. Massimiliano Allegri non nasconde la rabbia dopo il 3-1 incassato dal Napoli sul campo del Villarreal, seconda sconfitta consecutiva in Champions League. Il tecnico azzurro punta il dito contro gli errori difensivi e la fragilità mentale della squadra, capace di partire forte e poi perdere completamente il controllo della partita.

E pensare che il Napoli era passato in vantaggio dopo appena tre minuti con Rrahmani, prima di farsi rimontare dagli spagnoli. A far infuriare Allegri è soprattutto l'azione del raddoppio, una gestione del pallone incomprensibile per l'allenatore, che pretende maggiore lucidità nei momenti difficili. "Le partite in Champions vanno giocate in un altro modo e non puoi andare subito in confusione — ha tuonato il toscano — Una squadra consapevole delle proprie qualità queste cose non le fa. Si può anche perdere ma non in questo modo e non si possono concedere tutti quei tiri".

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Il problema, secondo Allegri, va oltre i singoli episodi. La squadra produce occasioni, ma concede troppo agli avversari: "Sì abbiamo avuto tante situazioni offensive ma dietro subiamo troppo. Dobbiamo trovare equilibrio. Finché non hai solidità difensiva, diventi meno bravo anche davanti”. Non è mancato un momento di tensione con Kevin De Bruyne, richiamato durante la gara. Allegri chiarisce: "Ma sì perché gli ho chiesto di andare in mezzo ai due in mediana in modo da tenere McTominay in area e non ci siamo capiti”. Ora testa al campionato, con un avvertimento preciso: senza umiltà e attenzione, anche la trasferta di Venezia rischia di diventare complicata.

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