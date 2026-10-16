Juventus, Woltemade fa gol ma lo demoliscono in tv: “Bisogna rassegnarsi…”.

Segna il gol che rimette in piedi la Juventus contro il Celta Vigo, ma nel dopo-partita finisce sotto il tiro incrociato degli opinionisti di Sky Sport. Nick Woltemade, protagonista del successo per 2-1 dei bianconeri in Europa League, viene duramente criticato da Fabio Capello e Giancarlo Marocchi, poco convinti delle qualità tecniche dell'attaccante tedesco, arrivato in prestito dal Newcastle dopo essere stato acquistato dagli inglesi per 80 milioni. Ad aprire il dibattito è Paolo Condò, che prova ad accostarlo a Joshua Zirkzee: "Aleggia ancora un po' di mistero su che tipo di giocatore sia. Allora, non con la stessa qualità, naturalmente, ma io ho visto come tipo di giocatore un Zirkzee”.

Capello prende subito le distanze dal paragone: "Ha meno tecnica, io lo vedo un giocatore che può stare lì come attaccante, però ha bisogno che vicino ci sia uno che si muove attorno a lui". L'ex allenatore riconosce comunque alcune caratteristiche utili: "Perché lui è capace di tenere la palla. Passarla? Discretamente, non mi convince tanto sotto questo aspetto. Però sa muoversi in campo, sa tenere la palla”. Ancora più severo Marocchi: "Allora, certo che bisogna rassegnarsi, io sono col mister, tecnicamente siamo a livelli bassi al momento. Però se diventa funzionale, ci si arrende e lo si mette in campo”.