Cagliari-Juve, Spalletti perde la testa: rissa con Pisacane, "mi gioco la carriera"

Il veleno di Cagliari-Juventus sta nella coda. I sardi passano in vantaggio con Daniel Maldini, assaggiano il sapore dell'ennesima impresa di questo strepitoso e inatteso avvio di campionato poi i bianconeri rimediano con Kolo Muani all'81', sfiorando il colpaccio nel finale. A gara terminata, la tensione scoppia tra i due mister, con Luciano Spalletti che accusa Fabio Pisacane di aver fatto perdere tempo ai suoi. I due allenatori si stringono la mano per un secondo, poi il faccia a faccia diventa tesissimo.

"Poteva finire in un abbraccio, ma questo non è avvenuto. E mi dispiace. La Juventus ha meritato il pareggio e forse anche la vittoria, ma stiamo parlando di budget e obiettivi diversi", spiega Pisacane, espulso insieme al collega. "Cresceremo, ma a tratti ho visto tante belle cose. Massolin? Volevamo osare contro una squadra forte ed esperta, il pareggio rende giustizia alla sofferenza e allo spirito messo in campo dai nostri ragazzi. Bravo Deiola, ha recuperato in un tempo record dopo l'intervento".

"Oggi è stata fatta una grande prestazione. Se i ragazzi giocano sempre così io sono convinto che di partite ne vinceremo tante. In generale, dobbiamo migliorare sul piano della determinazione. Io non mi gioco il risultato della partita, quanto piuttosto il finale della mia carriera, perché ormai ho settant'anni. Io voglio far bene all'interno della partita e non pensare solo al risultato", è la replica pepata di Spalletti, ai microfoni di Dazn.

"Nel primo tempo al 25' ho messo McKennie a sinistra e Gonzalez a fare l'attaccante assieme a Kolo. Nico è una seconda punta ed è il nostro miglior giocatore di testa. Il sistema di gioco è sempre stato lo stesso anche con l'ingresso di Woltemade. Kolo Muani? Diventa più difficilmente marcabile se trova maggiore libertà". Sulla tensione finale con Pisacane, Spalletti taglia corto: "Non è successo niente di particolare. A Pisacane ho detto che loro sono bravi, che giocano bene, ma che sanno anche perdere tempo. Mina? Anche oggi ci ha portato un po' in giro con i suoi comportamenti da giocatore forte".