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Juventus, voci clamorose dalla Continassa: Nick Woltemade già ai saluti?

di Lorenzo Pastugliagiovedì 1 ottobre 2026
Juventus, voci clamorose dalla Continassa: Nick Woltemade già ai saluti?

2' di lettura

La Juventus ha appena accolto Nick Woltemade, ma il futuro dell'attaccante tedesco potrebbe essere già al centro di nuovi scenari di mercato. Dalla Germania continua infatti a rimbalzare l'interesse del Bayern Monaco, che non ha mai smesso di seguire il 24enne e potrebbe tornare alla carica al termine della stagione. Il club bavarese aveva già provato a portarlo in Germania nel 2025 e continua a considerarlo un possibile nome per il futuro. A Monaco, inoltre, guardano alla successione di Harry Kane, anche se il principale sogno di Vincent Kompany resta Erling Haaland. Molto dipenderà però da ciò che Woltemade riuscirà a dimostrare nei mesi in bianconero.

L'attaccante è arrivato alla Juventus in prestito dal Newcastle, senza diritto né obbligo di riscatto. Il club inglese aveva investito una cifra molto importante per acquistarlo dallo Stoccarda, dove Woltemade aveva vissuto la sua stagione migliore: 17 gol e la vittoria della Coppa di Germania. Il Newcastle vuole quindi tutelare l'investimento e, al momento, una cessione definitiva non è sul tavolo della Juventus alle condizioni desiderate dai bianconeri.

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Woltemade, in estate, aveva invece scelto con decisione Torino. Il progetto della Juventus e il confronto con Luciano Spalletti avevano avuto un peso importante nella sua scelta, nonostante l'interesse di altri club, compreso il Borussia Dortmund. Ora, però, toccherà al campo. Il tedesco ha già trovato il primo gol con la Juventus in Europa League e non ha nascosto le proprie ambizioni: "Puoi giocare bene quanto vuoi ma per un attaccante il gol è la cosa più importante". Il rendimento della stagione sarà decisivo per capire se Woltemade resterà a Torino o se il Bayern proverà nuovamente a inserirsi.

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