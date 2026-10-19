Sinner, "il modo in cui si muove non è normale": Pegula lancia l'allarme rosso

Pegula insiste soprattutto sull'eccezionale mobilità dell'altoatesino: "Forse Novak è quello che gli si avvicina di più, ma Jannik sembra davvero sciare su un campo da tennis". Un'abilità che permette al campione italiano di raggiungere palline apparentemente impossibili, arrestarsi e ripartire in una frazione di secondo, sottoponendo però le articolazioni a sollecitazioni importanti. Il riferimento è alla sindrome della bandelletta ileotibiale, il problema che ha spinto Sinner a fermarsi per recuperare completamente in vista del 2027.

La numero quattro del mondo, intervenuta nel podcast 'The Player's Box', individua proprio negli spostamenti dell'azzurro una possibile spiegazione dei suoi problemi fisici. "Si muove in un modo che per il mio corpo sarebbe impossibile, mi spezzerei. È come se sciasse là fuori. Penso che nessuno si sia mai mosso così", osserva la statunitense. Un paragone tutt'altro che casuale, considerando il passato di Sinner nello sci agonistico, disciplina abbandonata da adolescente per dedicarsi completamente al tennis.

"Ho parlato molto con Darren ultimamente. Mi ha detto che tutto è iniziato quando era in viaggio verso l&rsq...

Pegula, tuttavia, accompagna le proprie considerazioni con parole di grande ammirazione: "Spero che si riprenda presto. Per un paio d'anni ho avuto la sensazione che fosse inarrestabile. A volte pensiamo sempre che nessuno sarà mai in grado di batterlo”. Lo stop dell'italiano, insieme a quello di Carlos Alcaraz, ha intanto cambiato gli equilibri della classifica, favorendo l'ascesa di Alexander Zverev al numero uno mondiale. Per Pegula è anche un promemoria sulla fragilità degli atleti: "Poi succede qualcosa del genere e torniamo con i piedi per terra, rendendoci conto che è davvero difficile rimanere in salute, soprattutto a quei livelli”.