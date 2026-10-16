Sinner, "immaginate cosa può succedere a dicembre": lo scenario più sconvolgente

Jannik Sinner rischia di dover ricorrere a un intervento chirurgico al ginocchio. A sollevare l'ipotesi è Brad Gilbert, ex numero quattro del mondo e allenatore di Andre Agassi e Andy Roddick, che ha raccontato alcuni retroscena sulle condizioni dell'azzurro e sul rapporto con Darren Cahill. Il lungo stop per la tendinopatia continua a preoccupare, soprattutto perché il dolore non sarebbe ancora scomparso. Intervenuto nel podcast Big T con Andrea Petkovic, Gilbert ha spiegato: "Riuscite a immaginare cosa succederebbe se arrivassimo a dicembre, quando dovrà intensificare gli allenamenti per prepararsi all'Australian Open, e il dolore continuasse? In quello scenario, l'intervento diventerebbe un'opzione". Una possibilità, dunque, non ancora una decisione medica.

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L'ex tennista americano ha descritto le difficoltà del recupero: "A quanto mi risulta, Jannik sta seguendo i consigli dei medici, che vogliono evitare l'intervento chirurgico. Gli hanno chiesto di prendersi qualche giorno di riposo e poi di riprendere gli allenamenti. Ma il dolore continua a tornare. Alcuni giorni si sente bene, ma alla fine avverte di nuovo fastidio”.

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Gilbert ha poi svelato un episodio che riguarda Cahill, suo amico di lunga data: "Ultimamente ho parlato molto con Darren. Mi ha raccontato che tutto è iniziato quando era in viaggio verso l'aeroporto di Los Angeles per partire verso Cincinnati. Lì avrebbe dovuto incontrare Jannik, ma all'ultimo ha ricevuto una telefonata che gli comunicava che non avrebbe partecipato al torneo. Da allora aspetta notizie e ciò è molto frustrante”.

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