Sinner, "Cahill informato all'ultimo minuto, così è frustrante": cosa rivela l'ex tennista Gilbert

"Ho parlato molto con Darren ultimamente. Mi ha detto che tutto è iniziato quando era in viaggio verso l’aeroporto di Los Angeles per prendere il volo per Cincinnati. Aveva un appuntamento con Jannik, ma all’ultimo minuto ha ricevuto una telefonata che lo informava che l’italiano non avrebbe giocato. Da allora, è in attesa di notizie, e questo è molto frustrante": Brad Gilbert, ex tennista e allenatore, oltre che amico di lunga data del coach di Sinner, Cahill, lo ha detto ai microfoni del podcast Big T, condotto da Andrea Petkovic.
Poi ha aggiunto: "A quanto mi risulta, Jannik sta seguendo i consigli dei medici, che vogliono evitare l’intervento chirurgico. Gli hanno chiesto di prendersi qualche giorno di riposo e poi di riprendere gli allenamenti. Ma il dolore continua a tornare. Alcuni giorni si sente bene, ma alla fine avverte di nuovo fastidio. Io spero che non ci siano troppi cuochi nella sua cucina", ha dichiarato, usando una metafora per richiamare il rischio di un eccessivo coinvolgimento di specialisti diversi nella gestione dell’infortunio.
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"Pensate cosa potrebbe succedere se arrivassimo a dicembre, quando dovrà intensificare gli allenamenti per prepararsi agli Australian Open, e il dolore continuasse? In quello scenario, l’intervento chirurgico diventerebbe un’opzione. Si cerca sempre di evitare la chirurgia, ma la verità è che oggi gli interventi al ginocchio sono molto meno invasivi di trent’anni fa", ha concluso Gilbert.