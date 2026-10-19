Libero logo
Abbonamento Digitale

Sinner e Cahill, addio? Cosa spunta sulla mazza da golf dell'allenatore

di Walter Pescilunedì 19 ottobre 2026
Sinner e Cahill, addio? Cosa spunta sulla mazza da golf dell'allenatore

2' di lettura

Una volpe di peluche sul carrello da golf riaccende le speranze dei tifosi di Jannik Sinner. Darren Cahill, mentre si rincorrono le indiscrezioni su una possibile separazione dal numero uno azzurro, ha pubblicato su Instagram una fotografia che non è passata inosservata. Accanto alle mazze, infatti, compare proprio l'animale che richiama il soprannome del tennista altoatesino, "The Fox". Una coincidenza, una provocazione oppure un messaggio sul futuro della collaborazione?

Lo scatto è diventato rapidamente virale, soprattutto perché arriva in un momento delicato per il rapporto tra i due. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci su un possibile addio dell'allenatore australiano, il cui contratto scadrà alla fine del 2026. Cahill aveva già manifestato l'intenzione di ridurre gli impegni professionali per trascorrere più tempo con la famiglia, salvo poi prolungare la collaborazione su richiesta di Sinner.

Paolo Bertolucci crolla in diretta: "Andare avanti è dura", telecronaca e lacrime

Il primo torneo senza Elena Pero è stato anche il più difficile per Paolo Bertolucci. Dopo vent'anni t...

A complicare il quadro sono state le recenti rivelazioni di Brad Gilbert, amico del tecnico australiano, secondo cui Cahill avrebbe appreso soltanto all'ultimo momento della rinuncia di Jannik al torneo di Cincinnati. Da allora, sempre secondo questa ricostruzione, sarebbe rimasto ai margini del percorso di recupero dall'infortunio al ginocchio che ha costretto l'azzurro a chiudere anticipatamente la stagione.

La fotografia potrebbe dunque rappresentare una risposta ironica alle indiscrezioni, senza bisogno di dichiarazioni pubbliche. Non sarebbe neppure la prima volta: già l'8 ottobre Cahill aveva mostrato sui social una copertura per le mazze da golf a forma di volpe. Resta però da capire se il legame personale si tradurrà anche in una conferma professionale. Dal 2022 l'australiano ha accompagnato Sinner nella sua ascesa ai vertici del tennis mondiale, lavorando insieme a Simone Vagnozzi. Per il 2027 circolano già i nomi di Magnus Norman e Juan Carlos Ferrero come possibili alternative. Intanto Cahill continua a giocare a golf, portando simbolicamente Jannik con sé.

Sinner, "il modo in cui si muove non è normale": Pegula lancia l'allarme rosso

"Il modo in cui si muove non è normale, quindi non mi sorprende che possa avere qualche problema fisico"...
tag
jannik sinner
darren cahill

Paolo Bertolucci crolla in diretta: "Andare avanti è dura", telecronaca e lacrime

Inquietante Sinner, "il modo in cui si muove non è normale": Pegula lancia l'allarme rosso

Floppone Sinner, Zverev perde a Shanghai: figura di palta, niente "numero 1"

ti potrebbero interessare

Juve, va tutto a rotoli: Bremer sbotta e Spalletti lo umilia davanti a tutti

Juve, va tutto a rotoli: Bremer sbotta e Spalletti lo umilia davanti a tutti

Walter Pesci
Paolo Bertolucci crolla in diretta: "Andare avanti è dura", telecronaca e lacrime

Paolo Bertolucci crolla in diretta: "Andare avanti è dura", telecronaca e lacrime

Walter Pesci
Sinner, "il modo in cui si muove non è normale": Pegula lancia l'allarme rosso

Sinner, "il modo in cui si muove non è normale": Pegula lancia l'allarme rosso

Walter Pesci
Milan-Atalanta, Maurizio Sarri perde il controllo: "Si può mandare aff*** l'arbitro?"

Milan-Atalanta, Maurizio Sarri perde il controllo: "Si può mandare aff*** l'arbitro?"