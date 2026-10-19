Sinner e Cahill, addio? Cosa spunta sulla mazza da golf dell'allenatore

Lo scatto è diventato rapidamente virale, soprattutto perché arriva in un momento delicato per il rapporto tra i due. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci su un possibile addio dell'allenatore australiano, il cui contratto scadrà alla fine del 2026 . Cahill aveva già manifestato l'intenzione di ridurre gli impegni professionali per trascorrere più tempo con la famiglia, salvo poi prolungare la collaborazione su richiesta di Sinner.

Una volpe di peluche sul carrello da golf riaccende le speranze dei tifosi di Jannik Sinner . Darren Cahill, mentre si rincorrono le indiscrezioni su una possibile separazione dal numero uno azzurro, ha pubblicato su Instagram una fotografia che non è passata inosservata. Accanto alle mazze, infatti, compare proprio l'animale che richiama il soprannome del tennista altoatesino, "The Fox" . Una coincidenza, una provocazione oppure un messaggio sul futuro della collaborazione?

A complicare il quadro sono state le recenti rivelazioni di Brad Gilbert, amico del tecnico australiano, secondo cui Cahill avrebbe appreso soltanto all'ultimo momento della rinuncia di Jannik al torneo di Cincinnati. Da allora, sempre secondo questa ricostruzione, sarebbe rimasto ai margini del percorso di recupero dall'infortunio al ginocchio che ha costretto l'azzurro a chiudere anticipatamente la stagione.

La fotografia potrebbe dunque rappresentare una risposta ironica alle indiscrezioni, senza bisogno di dichiarazioni pubbliche. Non sarebbe neppure la prima volta: già l'8 ottobre Cahill aveva mostrato sui social una copertura per le mazze da golf a forma di volpe. Resta però da capire se il legame personale si tradurrà anche in una conferma professionale. Dal 2022 l'australiano ha accompagnato Sinner nella sua ascesa ai vertici del tennis mondiale, lavorando insieme a Simone Vagnozzi. Per il 2027 circolano già i nomi di Magnus Norman e Juan Carlos Ferrero come possibili alternative. Intanto Cahill continua a giocare a golf, portando simbolicamente Jannik con sé.