Mancherster City "retrocesso e penalizzato": per quanti anni lo faranno sparire

Il Manchester City rischia una punizione senza precedenti: una pesante penalizzazione in classifica, la retrocessione in Championship e la possibilità di rimanere nella seconda divisione inglese per almeno due stagioni. È lo scenario delineato dal Daily Mail, secondo cui la Premier League starebbe spingendo per sanzioni durissime nei confronti del club, riconosciuto colpevole di 114 delle 115 violazioni finanziarie contestate.
Le irregolarità riguardano il periodo compreso tra il 2009 e il 2018, durante il quale il City avrebbe alterato i propri bilanci attraverso contratti commerciali fittizi, gonfiando i ricavi e nascondendo parte delle spese per oltre 900 milioni di sterline (1.069 milioni di euro). La società continua però a respingere ogni accusa e ha già presentato ricorso contro il verdetto della commissione indipendente. Secondo il quotidiano britannico, l'ipotesi più concreta sarebbe una sottrazione di punti sufficiente a condannare matematicamente la squadra alla retrocessione, accompagnata da una multa milionaria. Non soltanto: un'ulteriore penalità potrebbe essere applicata nella stagione successiva, impedendo ai Citizens di tornare immediatamente in Premier League.
Le 114 magagne del City smascherano la PremierIl caso che coinvolge il Manchester City ha fatto un decisivo passo in avanti dal punto di vista normativo: ormai la que...
Più remota, invece, la possibilità di un'espulsione dal massimo campionato con ripartenza dalla League Two, la quarta divisione. Una soluzione considerata troppo destabilizzante per l'intero sistema calcistico inglese. Resta da capire quando arriveranno le decisioni. La Premier vorrebbe conoscere le sanzioni prima della conclusione dell'appello, che difficilmente terminerà prima della fine di gennaio. Nessuna punizione, al momento, è stata ufficializzata. Intanto la squadra allenata da Enzo Maresca continua a vincere ed è in testa al campionato. Ma sul futuro del club, e su quello di campioni come Erling Haaland e Gianluigi Donnarumma, pesa un'incertezza che potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri del calcio inglese.