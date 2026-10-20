Mancherster City "retrocesso e penalizzato": per quanti anni lo faranno sparire

Il Manchester City rischia una punizione senza precedenti: una pesante penalizzazione in classifica, la retrocessione in Championship e la possibilità di rimanere nella seconda divisione inglese per almeno due stagioni. È lo scenario delineato dal Daily Mail, secondo cui la Premier League starebbe spingendo per sanzioni durissime nei confronti del club, riconosciuto colpevole di 114 delle 115 violazioni finanziarie contestate.

Le irregolarità riguardano il periodo compreso tra il 2009 e il 2018, durante il quale il City avrebbe alterato i propri bilanci attraverso contratti commerciali fittizi, gonfiando i ricavi e nascondendo parte delle spese per oltre 900 milioni di sterline (1.069 milioni di euro). La società continua però a respingere ogni accusa e ha già presentato ricorso contro il verdetto della commissione indipendente. Secondo il quotidiano britannico, l'ipotesi più concreta sarebbe una sottrazione di punti sufficiente a condannare matematicamente la squadra alla retrocessione, accompagnata da una multa milionaria. Non soltanto: un'ulteriore penalità potrebbe essere applicata nella stagione successiva, impedendo ai Citizens di tornare immediatamente in Premier League.