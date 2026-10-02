Roberto Mancini nelle carte del processo al Manchester City: ecco perché

Roberto Mancini torna al centro della storia del Manchester City proprio mentre la Premier League chiude il primo capitolo del procedimento disciplinare contro il club. Nelle 40 pagine della decisione della commissione indipendente compare infatti il caso di un allenatore in panchina tra il 2009 e il 2013, periodo che coincide con l’esperienza inglese dell’attuale commissario tecnico dell’Italia. Il suo nome non viene mai riportato, ma l’identikit porta proprio a Mancini.

Il riferimento riguarda le violazioni delle regole P.7 e P.8, legate ai contratti del manager. Secondo la commissione, circa 10 milioni di euro, al cambio attuale, sarebbero stati corrisposti attraverso un secondo accordo con Al Jazira Sports and Cultural Club, società riconducibile allo sceicco Mansour, proprietario del City. Mancini avrebbe svolto attività di consulenza, ma per la commissione quell’accordo era fittizio e serviva a far risultare nei bilanci del Manchester City costi inferiori rispetto a quelli realmente sostenuti.